Accueil - Mercato OM - Vente OM : Paulo Tavares impliqué dans un projet à Marseille

L’OM a bien failli changer de mains autrement. Avant l’arrivée de Frank McCourt en 2016, Paulo Tavares et Bernard Laporte avaient monté un dossier iranien pour tenter de racheter l’Olympique de Marseille.

Paulo Tavares voulait racheter l’OM avant Frank McCourt

Frank McCourt est toujours aux commandes de l’Olympique de Marseille. Le millardaire américain n’était pourtant le seul à voir racheter le club en 20216. Le journaliste à L’Équipe, Mathieu Grégoire, révèle que l’OM était aussi dans le collimateur d’investisseurs liés à l’Iran.

Ces révélations ont été faites lors d’un live sur la chaîne YouTube de Thomas Parle Foot. Elles prennent un relief particulier alors que le possible rachat du FC Nantes occupe l’actualité football en France. Le nom de Paulo Tavares, potentiel acquéreur du club nantais, apparaît aussi dans cette histoire.

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Le journaliste explique que l’agent portugais a en effet été l’un des artisans du projet dit « iranien » au début de l’année 2016. Avec Bernard Laporte, il cherchait à acheter l’OM des mains Margarita Louis-Dreyfus. « Le dossier a été fait avec des investisseurs iraniens, mais il était assez flou et considéré comme fantaisiste par Margarita à l’époque », explique Mathieu Grégoire.

Impliqué dans plusieurs projets de rachat avortés

Cette vente OM n’est jamais allée à son terme. Elle s’ajoute à d’autres tentatives avortées attribuées à Paulo Tavares, à Valenciennes comme à Saint-Étienne. Ces échecs nourrissent logiquement la méfiance autour de sa démarche à Nantes.

Le journaliste de L’Équipe dévoile aussi que le Fond d’Investissement du Qatar avait regardé du côté de l’Olympique de Marseille avant de se tourner rapidement vers le PSG. « Cela avait été assez préliminaire avec Marseille, en regardant où ils pouvaient investir », précise-t-il. Un rachat parisien beaucoup plus simple et pratique pour les Qataris.

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Mathieu Grégoire rappelle aussi le rôle joué par Nicolas Sarkozy dans l’arrivée des Qataris à Paris, ainsi que les intérêts géopolitiques reliant l’Élysée à Doha. Ce contexte explique pourquoi le Paris SG s’est imposé comme la cible évidente.

La DNCG devra trancher

Très proche de Frank McCourt et de Margarita Louis-Dreyfus, Mathieu Grégoire connaît bien ce dossier de la vente OM. Son témoignage montre que Marseille a longtemps attiré des convoitises venues de loin avant que l’Américain ne finisse par l’emporter.

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Concernant la vente du FC Nantes à Paulo Tavares, le dossier reste suspendu à la décision de la DNCG. Ce rachat demeure flou en dépit des prises de parole rassurantes de Kita. Le gendarme financier du football français n’a pas encore donné son feu vert. Le fait que Paulo Tavares ait déjà été mêlé à plusieurs tentatives sans lendemain n’aide pas à instaurer la confiance.