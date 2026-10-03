Accueil - Mercato FC Nantes - Histoire du FC Nantes : de 1943 à la Ligue 2, le récit des Canaris

Mise à jour du 3 octobre 2026 : ajout de la relégation de mai 2026, de l’arrivée de Grégory Poirier et du compromis de vente signé fin septembre.

L’histoire du FC Nantes commence en pleine guerre, au printemps 1943, par la fusion de cinq clubs de la ville. Huit titres de champion plus tard, les Canaris ont donné au football français un style, le jeu à la nantaise, et un centre de formation parmi les plus réputés du pays. En 2026-2027, le FCN dispute pourtant la Ligue 2, pour la troisième fois en moins de vingt ans.

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Pourquoi le FC Nantes joue en jaune et vert

Les réunions qui donnent naissance au club se tiennent dans des cafés du centre-ville en mars et avril 1943. Le jaune et le vert viendraient de l’écurie de chevaux de course de Jean Le Guillou, l’un des dirigeants fondateurs. Le surnom de Canaris est emprunté aux Anglais de Norwich City, qui portent les mêmes couleurs. Le club s’installe au stade Malakoff, rebaptisé Marcel-Saupin en 1965 en hommage à son ancien président, et y joue jusqu’en 1984.

José Arribas et la naissance du jeu à la nantaise

José Arribas arrive le 14 juillet 1960. Il installe une défense en zone et un 4-2-4 inspiré du Brésil champion du monde en 1958, à rebours du football défensif de l’époque. Nantes découvre la première division en 1963-1964 et décroche dans la foulée les titres de 1965 et 1966. Le troisième arrive en 1973. Bernard Blanchet, attaquant de cette époque, reste le meilleur buteur de l’histoire du FC Nantes avec 111 buts.

L’héritage passe ensuite à Jean Vincent, champion en 1977 et 1980 et vainqueur de la première Coupe de France du club en 1979 (4-1 contre Auxerre après prolongation). Henri Michel, milieu de terrain de ces années-là, détient le record de matchs sous le maillot nantais : 532.

Suaudeau, Denoueix et la Jonelière

Le centre de formation de la Jonelière ouvre en 1978, un tournant dans l’histoire du FC Nantes. Didier Deschamps, Marcel Desailly, Christian Karembeu et Mickaël Landreau en sortent. Jean-Claude Suaudeau, entraîneur principal à partir de 1982, en fait le moteur du club. Il gagne le titre de 1983, puis celui de 1995 avec une équipe qui enchaîne 32 matchs de championnat sans défaite. La série s’arrête le 15 avril 1995 à Strasbourg (2-0), et le record national tient toujours : le PSG a échoué à 30 matchs en avril 2025.

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En 1996, Nantes atteint la demi-finale de la Ligue des champions et ne tombe que d’un but contre la Juventus (0-2 à Turin, 3-2 à la Beaujoire). Raynald Denoueix prend la suite en 1997. Il ajoute deux Coupes de France, en 1999 et 2000, puis le huitième titre de champion en 2001.

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2007, la première descente et l’arrivée de Waldemar Kita

En 2007, le club descend en Ligue 2 après 44 saisons consécutives dans l’élite. La même année, Waldemar Kita le rachète au groupe de Serge Dassault. Dans l’histoire du FC Nantes, c’est le début d’une période instable : les Canaris remontent en 2008, redescendent en 2009 et retrouvent la Ligue 1 en 2013 pour un long bail de treize saisons.

Cette période reste marquée par le drame d’Emiliano Sala. Transféré à Cardiff en janvier 2019, l’attaquant argentin meurt le 21 janvier dans l’accident de l’avion qui l’emmenait au pays de Galles. Le litige sur le montant du transfert est tranché en faveur de Nantes par la FIFA puis par le Tribunal arbitral du sport. Sur le terrain, la Coupe de France 2022, gagnée 1-0 contre Nice au Stade de France sous Antoine Kombouaré, met fin à vingt ans sans trophée.

Mai 2026, la troisième relégation de l’histoire du FC Nantes

La saison 2025-2026, l’une des plus sombres de l’histoire du FC Nantes, use trois entraîneurs : Luís Castro, démissionnaire en décembre, Ahmed Kantari, puis Vahid Halilhodžić à partir de mars. Rien n’y fait. Le 8 mai 2026, une défaite 1-0 à Lens, sur un but de Mezian Mesloub, 16 ans, entré en jeu, condamne le club à la Ligue 2. Halilhodžić quitte sa conférence de presse après quelques secondes, en évoquant une « profonde tristesse ». Nantes termine 17e.

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L’été suivant n’apaise rien. Michel Der Zakarian, nommé en juin pour son troisième passage au club, est remercié fin août après trois défaites, dont un 2-5 à domicile contre Rodez. Grégory Poirier, venu du Red Star, lui succède le 25 août pour deux saisons. Le FCN était 15e de Ligue 2 avec 7 points après sept journées, à la trêve de fin septembre. Fin septembre, la famille Kita a signé un compromis de vente avec un groupe d’investisseurs mené par Paulo Tavares.

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Les records dans l’histoire du FC Nantes

Bernard Blanchet est le meilleur buteur du club (111 buts) et le meilleur buteur nantais du derby contre Rennes (12 buts). Henri Michel compte le plus de matchs (532). Le record des 32 matchs sans défaite de 1994-1995 n’a jamais été battu en championnat de France, comme le rappelait Orange Sport au moment de la série du PSG. L’équipe de cette saison-là avait aussi la meilleure attaque (71 buts) et la meilleure défense (34 buts encaissés) du championnat.

Questions fréquentes sur l’histoire du FC Nantes

Quand le FC Nantes a-t-il été créé ?

Au printemps 1943, par la fusion de cinq clubs nantais.

Pourquoi les joueurs du FC Nantes s’appellent-ils les Canaris ?

À cause de leurs couleurs jaune et vert, les mêmes que celles du club anglais de Norwich City, qui portait déjà ce surnom.

Qu’est-ce que le jeu à la nantaise ?

Un football collectif fondé sur le mouvement et les passes courtes, installé par José Arribas dans les années 1960 et prolongé par Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix.

Qui est l’entraîneur du FC Nantes en 2026-2027 ?

Grégory Poirier, nommé le 25 août 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page FC Nantes.