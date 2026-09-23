Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Plusieurs forfaits confirmés avant Le Mans et Lorient

Pas de repos pour le FC Nantes durant cette trêve internationale. Les Canaris vont affronter Le Mans et le FC Lorient. Pour ces affiches, le coach nantais, Grégory Poirier sera privé de certains cadres.

FC Nantes : Plusieurs cadres absents face au Mans et au FC Lorient ?

Deux défis importants attendent les Canaris, selon le site officiel du FCN. Le FC Nantes va affronter deux clubs de Ligue 1. Cette double confrontation animera une trêve internationale longue. Du lundi 21 septembre au mardi 6 octobre, le calendrier officiel s’interrompt. L’équipe nantaise en profitera intelligemment. Elle disputera ainsi deux matchs amicaux pour conserver un rythme compétitif élevé.

La compétition s’arrête, mais l’effort redouble. Pas de repos pour les joueurs. L’effectif sort tout juste de la zone rouge du classement de Ligue 2. Un succès précieux obtenu de haute lutte sur la pelouse de l’US Boulogne (1-2) a redonné de l’air au groupe.

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L’entraîneur Grégory Poirier et ses hommes bénéficient désormais de trois semaines complètes d’ajustements. Ce travail intensif précèdera la réception du Stade de Reims, prévue le samedi 10 octobre au stade de la Beaujoire.

Le FC Nantes pourra battre Le Mans et le FC Lorient ?

Cette longue pause offre une opportunité au FC Nantes. Les Nantais ne comptent pas rester inactifs. L’équipe intensifiera bien sûr ses séances d’entraînement quotidiennes à la Jonelière. Ce temps permettra surtout d’affiner les détails tactiques du nouveau système de jeu. Le coach souhaite instaurer un schéma en 3-5-2. Rien ne vaut l’épreuve du terrain pour valider ces choix. Deux formations de première division serviront de révélateurs.

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Le programme des rencontres est déjà scellé. Les Jaune et Vert croiseront d’abord le fer avec Le Mans FC. Ce premier duel se jouera le samedi 26 septembre au centre d’entrainement la Pincenardière à midi. Une semaine plus tard, le samedi 3 octobre à 15 heures, l’effectif voyagera vers le centre d’entraînement du FC Lorient. Ils y défieront directement les Merlus sur leur propre terrain. Les deux confrontations se dérouleront à huis clos, loin du public.

Grégory Poirier privé de certains cadres ?

L’effectif sera toutefois privé de plusieurs éléments clés. L’entraîneur devra composer sans cinq internationaux. La sélection nationale a sollicité ces jeunes talents. Tylel Tati a rejoint l’équipe de France U19. Moustapha Dabo a intégré le rassemblement des Bleuets U20. Amin Cherni a retrouvé le maillot de la Tunisie. Saïdou Sow défendra les couleurs de la Guinée. Sékou Doucouré s’est envolé pour rejoindre le rassemblement des U23 du Mali.

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Ces absences affaiblissent le groupe mais révèlent la richesse du club. Le staff nantais adaptera ses compositions. Ce rodage approfondi garantira une cohésion optimale avant la reprise du championnat. Les Canaris veulent aborder la suite de la saison avec des certitudes solides et un collectif parfaitement huilé.

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