Accueil - Mercato FC Nantes - Stade de la Beaujoire : capacité, histoire et grands matchs à Nantes

Mise à jour du 3 octobre 2026 : ajout des sanctions qui ont visé la tribune Loire en mai 2026 et des premières affluences en Ligue 2.

Le stade de la Beaujoire, officiellement stade Louis-Fonteneau, accueille le FC Nantes depuis 1984. Il compte environ 35 300 places assises, a reçu l’Euro 1984, la Coupe du monde 1998, deux Coupes du monde de rugby et le tournoi olympique de football en 2024. Il appartient à la collectivité, et le club a renoncé en 2019 à le remplacer.

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Un stade construit pour l’Euro 1984

Le chantier dure seize mois, sur d’anciennes pépinières au nord-est de la ville. L’architecte est Berdje Agopyan, également auteur du Parc des Princes. Le stade est inauguré le 8 mai 1984 avec une rencontre contre la Roumanie, perdue 1-0. Il remplace le stade Marcel-Saupin, où les Canaris jouaient depuis leur création. À l’origine, il pouvait accueillir 52 923 spectateurs, places debout comprises.

Pourquoi le stade de la Beaujoire s’appelle Louis-Fonteneau

Louis Fonteneau a présidé le FC Nantes de 1969 à 1986, la période des titres de 1973, 1977, 1980 et 1983. Il meurt le 30 janvier 1989. À la demande du club, la Ville donne son nom au stade la même année. Dans l’usage, les supporters et la presse continuent de parler de la Beaujoire, du nom du quartier, selon le portrait du stade publié par Nantes Métropole pour ses 40 ans.

Capacité du stade de la Beaujoire

Le passage au tout assis pour la Coupe du monde 1998 a ramené la jauge autour de 35 300 places. Le record d’affluence date de l’Euro 1984 : 51 359 spectateurs pour France-Belgique (5-0) le 16 juin, avec un triplé de Michel Platini. Il est hors de portée avec la jauge actuelle.

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En Ligue 1, la moyenne du FC Nantes tournait autour de 30 000 spectateurs en 2024-2025, puis 27 155 en 2025-2026 selon le site Stades-Spectateurs. En Ligue 2, la réception de Nancy, le 7 septembre 2026, a attiré 11 508 personnes, tribune Loire fermée.

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Les grands matchs de la Beaujoire

L’Euro 1984 y programme deux rencontres, France-Belgique et Portugal-Roumanie (1-0). La Coupe du monde 1998 y envoie six matchs, dont Espagne-Nigeria (2-3), Brésil-Maroc (3-0) et le quart de finale Brésil-Danemark (3-2).

Le rugby revient pour les Coupes du monde 2007 (trois matchs) et 2023, avec quatre rencontres à guichets fermés, dont Irlande-Tonga (59-16) et Japon-Argentine (27-39). Pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, le stade accueille huit matchs de football, parmi lesquels le quart de finale féminin France-Brésil (0-1) et le match pour la médaille de bronze masculine.

YelloPark, le nouveau stade qui n’a jamais vu le jour

En septembre 2017, Waldemar Kita et le promoteur Réalités présentent YelloPark : un stade de 40 000 places à toit rétractable, financé par des fonds privés à hauteur d’environ 200 millions d’euros, avec un programme immobilier et la démolition de la Beaujoire. En novembre 2018, la maire Johanna Rolland arrête le volet immobilier. Fin février 2019, Nantes Métropole se retire définitivement, en invoquant l’enquête fiscale visant le propriétaire du club, qui rendait impossible la cession du terrain.

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Le loyer payé par le club a lui aussi fait débat. La Chambre régionale des comptes l’a jugé « largement inférieur » à celui pratiqué dans les autres stades, autour de 182 500 euros par an selon les chiffres cités en 2020.

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Supporters, sanctions et accès au stade

La tribune Loire, celle de la Brigade Loire, porte l’essentiel de l’ambiance. Le 17 mai 2026, Nantes-Toulouse est interrompu par un envahissement de terrain. La commission de discipline entérine le 0-0, inflige un match à huis clos et ferme la tribune Loire pour deux rencontres. Le stade se rejoint en tramway par la ligne 1, arrêts Beaujoire et Ranzay. Toute l’actualité des Canaris est sur notre page FC Nantes.

Questions fréquentes sur le stade de la Beaujoire

Quelle est la capacité du stade de la Beaujoire ?

Environ 35 300 places assises depuis la rénovation pour la Coupe du monde 1998.

Pourquoi le stade de la Beaujoire porte-t-il le nom de Louis Fonteneau ?

En hommage à l’ancien président du FC Nantes (1969-1986), mort en 1989.

Quel est le record d’affluence de la Beaujoire ?

51 359 spectateurs pour France-Belgique, le 16 juin 1984, avant le passage au tout assis.

Comment aller au stade de la Beaujoire en tram ?

Par la ligne 1 du tramway, arrêts Beaujoire ou Ranzay.