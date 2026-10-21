Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Entre vente en suspens et résultats en chute, tout vacille

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le FC Nantes aborde son déplacement pour affronter l’ASSE, samedi, dans un climat tendu. Un rachat qui n’aboutit pas et des résultats en dessous des attentes. Après neuf journées de Ligue 2, les Canaris pointent à la quatorzième place avec huit points, pendant que le dossier de reprise par Phenix Sport Invest attend encore plusieurs validations administratives et financières.

FC Nantes : Un rachat annoncé, mais encore loin d’être bouclé

Depuis le 1er octobre, l’avenir du club fait débat. Waldemar Kita, propriétaire depuis 2007, a signé un compromis de vente avec Phenix Sport Invest, société dirigée par Paulo Tavares, ancien agent franco-portugais. Le groupe réunit des investisseurs français, portugais et luxembourgeois, et dispose d’une période de négociations exclusives pour aller au bout de l’opération. Mais un compromis n’est pas une vente.

Lire aussi : FC Nantes : Les supporters posent leurs conditions au futur propriétaire

À voir

Stade Rennais : Franck Haise viré avant la fin de la saison ?

Ouest-France, qui suit le dossier, relève les obstacles : les réserves des représentants du personnel et un dossier toujours pas déposé devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Au 19 octobre, rien n’avait été transmis officiellement. Le calendrier de la reprise reste flou, mais cela ne signifie pas que le projet est abandonné.

Le personnel affiche ses réserves sur les repreneurs

L’opposition est venue vite. Une semaine après la signature du compromis, le comité social et économique (CSE) du club s’est réuni en séance extraordinaire pour étudier les conséquences d’un changement de propriétaire. Les représentants du personnel en sont sortis avec un avis défavorable, rendu à l’unanimité.

Les élus doutent de la solidité du projet et de la capacité des investisseurs à le faire durer. Ils disent leurs « plus vives inquiétudes » et s’interrogent sur la « fiabilité et viabilité des repreneurs », d’après Ouest-France. Le message est mauvais pour les candidats, mais l’avis reste consultatif et ne bloque pas la transaction à lui seul.

La DNCG attend des garanties avant de se prononcer

Reste l’autre passage obligé. La DNCG, qui examine les finances des clubs professionnels et les garanties apportées lors de certaines opérations. Pour le FC Nantes, tout se joue là. Les investisseurs devront prouver que leur projet tient économiquement et que leurs engagements seront honorés. Phenix Sport Invest dit vouloir prendre le temps de réunir les pièces demandées.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : la venue de Bronn suspendue au rachat

À voir

PSG : Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembélé… la pire nouvelle possible

« Notre priorité est de présenter un dossier complet, cohérent et juridiquement sécurisé, plutôt que de précipiter son dépôt », indique la société, qui assure rester « pleinement mobilisée sur la finalisation des démarches juridiques et administratives liées au projet d’acquisition du FC Nantes ». D’après L’Équipe, la DNCG exige de nombreux documents complémentaires, dont un rapport indépendant d’enquête de moralité.

Après Dunkerque, la colère des Kita ajoute à la tension

Sur le terrain, ce n’est pas mieux. Battu par Dunkerque (2-3), le FC Nantes compte huit points après neuf journées et occupe le quatorzième rang de Ligue 2. D’après Ouest-France, Waldemar Kita et son fils n’ont pas caché leur colère après la prestation de l’équipe. La direction attend plus d’un groupe qui peine à enchaîner les bonnes performances, alors qu’un changement d’entraîneur a déjà eu lieu cette saison.

Les chiffres parlent : huit points en neuf rencontres, soit moins d’un point par match. Cette cadence laisse Nantes mal installé et réduit sa marge d’erreur pour la suite. Le projet de vente n’est plus le seul sujet, il faut aussi retrouver de l’élan pour que ces difficultés ne s’enracinent pas.

Saint-Étienne, un déplacement sous haute pression

Samedi à Geoffroy-Guichard, Nantes arrive dans un contexte compliqué. En face, l’ASSE se présente plus sereine après sa victoire contre le Red Star (1-0). Les Stéphanois sont premiers du championnat, avec cinq points d’avance sur leurs poursuivants, selon le bilan sportif précédant cette rencontre. Deux ambiances opposées.

Lire la suite sur le FC Nantes :

Vente OM : Paulo Tavares impliqué dans un projet à Marseille

ASSE-FC Nantes : Centonze veut faire chuter le leader

À voir

OL-OM en prime time : l’Olympico a son créneau sur Ligue 1+

Ce déplacement peut permettre de réagir, et il dira si le groupe sait répondre à la pression. Un nouveau faux pas relancerait les doutes sur le terrain, alors que le dossier de reprise n’a pas connu d’avancée administrative décisive. Le club mène deux chantiers de front : clarifier son avenir institutionnel et retrouver des résultats à la hauteur de ses ambitions.