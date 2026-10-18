Treize minutes contre Reims, vingt-neuf contre Dunkerque. Au FC Nantes, Fabien Centonze n’a pas eu davantage depuis son retour à la compétition, après six mois loin des terrains. Le latéral droit de 30 ans ne réclame rien de plus : « Le staff gère mon cas à la perfection, je prends ce qui m’est donné ». Le couloir droit nantais, lui, a moins de temps devant lui.

FC Nantes : Fabien Centonze revient au compte-gouttes

Sa dernière titularisation remonte au 5 avril, à Metz, quand les Canaris jouaient encore en Ligue 1. Le genou a de nouveau lâché le 17 avril et sa saison s’est arrêtée là. L’été devait lui permettre de repartir proprement, mais une rechute au genou droit pendant la préparation l’a privé des premières semaines de Ligue 2.

Il a retrouvé le terrain en amical pendant la trêve internationale, comme le staff l’envisageait fin septembre. Le 10 octobre, Grégory Poirier l’a fait entrer à la 77e minute face au Stade de Reims (0-0), à la place de Sékou Doucouré. Contre Dunkerque, beaucoup l’imaginaient au coup d’envoi. Il est finalement apparu à la 61e minute, dans un triple changement, et sa seule occasion, une demi-volée à la 82e, a été contrée.

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Sa phrase sur le staff résume la méthode choisie à la Jonelière. Pas de match complet, pas de titularisation forcée, une charge qui passe de 13 à 29 minutes en une semaine. Depuis son arrivée à Nantes à l’automne 2022, le latéral a cumulé plus de 500 jours d’absence pour blessure. Fabien Centonze sait mieux que personne ce que coûte une rechute de trop.

Pourquoi le couloir droit du FC Nantes inquiète-t-il Poirier ?

Samedi à la Beaujoire, les Nantais menaient pourtant grâce à une tête de Kelvin Amian (29e). Dunkerque a ensuite marqué trois fois en vingt et une minutes, par Egor Prutsev puis un doublé de Gaëtan Robail, avant la réduction du score de Ryad Hachem à la 90e (2-3). Après le match, Grégory Poirier a visé une zone précise du terrain : « Je suis aussi très surpris par nos difficultés dans le couloir droit ».

Ce côté droit, c’est le territoire naturel de Fabien Centonze. La saison dernière, malgré les pépins physiques, il y avait apporté 3 buts en 15 matchs de Ligue 1, un bon rendement pour un latéral dans une équipe qui luttait pour son maintien. Le staff tient donc entre ses mains un dilemme simple à formuler et difficile à trancher. Accélérer pour colmater la brèche, ou garder le cap de la prudence pendant que l’équipe, 14e après neuf journées, voit son avance sur la zone rouge fondre.

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Un contrat qui s’achève en juin 2027

Un autre calendrier tourne en arrière-plan. Le bail de Fabien Centonze avec le FC Nantes expire à la fin de la saison. Chaque semaine sans alerte au genou renforce sa position avant d’éventuelles discussions sur une prolongation, dans un club qui s’apprête à changer de propriétaire. Une nouvelle rechute le placerait dans la situation d’un joueur de 31 ans en fin de contrat, avec deux saisons hachées derrière lui. Vu sous cet angle, sa patience relève aussi du calcul de carrière.

Fabien Centonze peut-il être titulaire contre l’ASSE ?

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 24 octobre à 20 heures, à Geoffroy-Guichard, face à l’AS Saint-Étienne. Au regard de la progression suivie depuis Reims, une titularisation paraîtrait rapide. Une entrée plus longue, autour d’une mi-temps, collerait davantage au plan du staff. La réception de Clermont à la Beaujoire, le 30 octobre, offrirait alors un cadre plus favorable pour envisager ses premières 90 minutes de la saison.