Accueil - Mercato OL - OL-Palace : Quelle équipe de Lyon sans Openda et Tagliafico ? la compo

Quelle équipe l’entraîneur de l’OL va-t-il aligner contre Crystal Palace en Ligue Europa, jeudi (18 h 45), en l’absence de Loïs Openda, Nicolas Taglifico et Mohamed Ouédraogo ?

Ligeu Europa : L’OL face à Crystal Palace avec un effectif diminué

L’OL n’est pas au complet pour affronter Crystal Palace. Loïs Openda, Nicolas Taglifico et Mohamed Ouédraogo sont blessés et indisponibles. Le premier est victime d’une fissure du péroné de la jambe droite, à la suite d’un contact avec un joueur de Lens, vendredi dernier. Le deuxième a, lui, subi une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit.

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Quant au troisième, il est rentré de sélection d’Argentine avec une blessure musculaire. Touché également à l’ischio-jambier avec la sélection du Sénégal pendant la trêve internationale, Moussa Niakhaté s’est remis à temps pour affronter les Eagles.

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Absent lors du dernier match de l’Olympique Lyonnais à Lens en Ligue 1, le défenseur central est présent dans le groupe contre Crystal Palace. Il devrait être titulaire, même s’il n’est évidemment pas à 100 % de ses capacités.

Sulc et Nakamura, les options de Fonseca à la place de Openda

En l’absence de Loïs Openda en pointe de l’attaque, Paulo Fonseca a deux options. Il peut repositionner Pavel Sulc ou encore Keito Nakamura. Il a justement dévoilé ses premiers choix pour combler l’absence du Belge.

« Nous pouvons jouer avec Pavel, mais nous devons adapter notre jeu aux joueurs dont nous disposons actuellement. […]. Keito sera titulaire. Sans Loïs, c’est important de pouvoir compter sur un joueur comme lui. Je suis convaincu qu’il aura un rôle très important », a-t-il annoncé en conférence de presse d’avant-match.

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Il est probable que le coach de l’OL effectue quelques ajustements dans son équipe après la défaite contre le RC Lens au stade Bollaert-Delelis (2-1) en championnat. Pour rappel, ce sera la première fois que l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace s’affrontent en coupe d’Europe. Avant cette confrontation, le club de Premier League est 2e au classement, tandis que Lyon est 10e. Cependant, les deux adversaires comptent chacun trois points.

La compo probable de l’OL contre Crystal Palace :

Gardien de but : D. Greif

Défenseurs : V. Abner, M. Niakhaté, F. Bacher, C. Mata

Milieux de terrain : C. Tolisso, T. Morton, M. Bidstrup

Attaquants : E. Nuamah, P. Sulc, K. Nakamura

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