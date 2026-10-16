Accueil - Mercato OL - OL : Michele Kang change le nom Eagle Football Group en OL Groupe

A Lyon, la dénomination Eagle Football Group est redevenue OL Groupe, comme l’avait annoncé Michele Kang, lors de sa prise de contrôle du club rhodanien.

Eagle Football Group redevient OL Groupe

Nouvelle patronne de l’OL depuis août 2026, Michele Kang (67 ans) avait annoncé le changement de nom de la holding propriétaire du club rhodanien. Elle avait proposé de revenir à la dénomination initiale, OL Groupe. Ce vendredi 16 octobre 2026, ce changement a été validé par l’Assemblée Générale.

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Réunis en assemblée à Décines, les actionnaires du club ont voté pour l’abandon de la dénomination Eagle Football Group, adoptée le 11 décembre 2023 sous John Textor (61 ans), au profit de l’ancienne appellation. La maison mère du club rhodanien redevient donc OL Groupe, trois ans plus tard.

Michele Kang tourne définitivement la page John Textor à Lyon

La nouvelle Direction de l’Olympique Lyonnais tourne ainsi définitivement la page John Textor. L’homme d’affaires américain a été le patron et président du club de mai 2023 à fin juin 2025. Poussé au départ après la rétrogradation administrative de l’OL en Ligue 2 par la DNCG, il avait été remplacé par sa compatriote Michele Kang, qui est devenue un an plus tard la nouvelle actionnaire principale et propriétaire du club.

À l’instant ce vendredi 16 octobre 2026:



Eagle Football Group redevient Olympique Lyonnais Groupe après un vote durant l’assemblée générale au @GroupamaStadium 🥰



C’était devenu EFG le 11 décembre 2023 pic.twitter.com/A5IM6mJw6v — Max (@MaxOL69) October 16, 2026

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Selon la précision du média olympique-et-lyonnais, ce changement de dénomination social de la société « ne prendra pas effet immédiatement ».

Outre le changement de nom, les actionnaires de OL Groupe se sont prononcés sur plusieurs résolutions relatives à l’évolution institutionnelle de l’Olympique Lyonnais version Michele Kang, dont la modification du projet de transfert de la cotation des actions d’Euronext Paris vers Euronext Growth.

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D’après la précison du site internet spécialisé, il s’agit d’une « démarche distincte concernant le marché boursier sur lequel les titres du groupe sont négociés ». « Selon le calendrier prévisionnel, communiqué par la société, ce transfert pourrait intervenir au plus tôt le 16 décembre, sous réserve de la clôture de l’offre publique d’achat annoncée par Olympe Bidco », fait savoir O&L.