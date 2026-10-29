Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Des transferts importants annoncés en janvier et juin

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La direction de l’OL a levé le voile sur le mercato hivernal du club. Elle va bel et bien effectuer des ventes en janvier 2027, afin de poursuivre le redressement de ses finances, comme promis à la DNCG.

OL Mercato : 60 M€ d’entrées avec Moreira et Fofana

L’OL est encore loin de voir le bout du tunnel concernant la situation financière du club rhodanien. Quatre mois après son dernier passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion, Michele Kang doit encore trouver plusieurs dizaines de millions d’euros pour tenter d’équilibrer les comptes du club.

Les transferts d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros hors bonus et de Malick Fofana à l’AFC Sunderland pour 29,5 millions d’euros hors bonus, l’été dernier, n’ont pas suffi à combler l’énorme déficit de l’Olympique Lyonnais.

L’OL Groupe prévoit des ventes en janvier et juin 2027

À l’approche de la fenêtre hivernale des transferts, la direction lyonnaise a fait savoir qu’elle allait poursuivre les ventes de joueurs en janvier 2027, ainsi qu’au début du prochain mercato estival. En effet, l’OL Groupe souligne, dans son rapport annuel portant sur l’exercice clos le 30 juin 2026, l’importance des futures opérations sur le marché des transferts.

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Le club racheté par Michele Kang compte ainsi générer des entrées de liquidités avant la fin de l’exercice en cours, fixée au 30 juin 2027. Pour rappel, Lyon a bouclé le dernier exercice (2025-2026) sur une perte nette de 87,3 millions d’euros. Sans oublier qu’il traîne encore un lourd passif hérité de la gestion de l’ancien propriétaire, John Textor.

Qui sont les Lyonnais potentiellement transférables ?

Avec cette annonce du groupe, la question qui se pose désormais concerne les joueurs potentiellement transférables. Qui sont les Gones les mieux cotés sur le marché des transferts ? En première position figure Tyler Morton. Acheté à Liverpool pour 10 millions d’euros, il est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt.

Le milieu de terrain est suivi de l’attaquant Pavel Sulc, évalué à 20 millions d’euros. Toutefois, le Britannique et le Tchèque sont blessés. Le premier souffre d’une lésion au ménisque, tandis que le second traîne une pubalgie depuis plusieurs semaines.

Dans ces conditions, peu de clubs pourraient s’intéresser à eux en janvier, car, à cette période, les recruteurs recherchent des joueurs immédiatement opérationnels pour combler leurs besoins.

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Moussa Niakhaté, Mads Bidstrup et les jeunes Khalis Merah (19 ans) et Noah Nartey (21 ans) sont valorisés à 15 millions d’euros chacun. Mais il est peu probable que le vice-capitaine Niakhaté et la recrue estivale Bidstrup soient sur le marché.

Ils font partie des joueurs clés de l’équipe de Paulo Fonseca pour viser une place sur le podium en Ligue 1 et réaliser une meilleure campagne en Ligue Europa que la saison dernière.

Très sollicité l’été dernier, notamment en Angleterre, le capitaine Corentin Tolisso, estimé à 12 millions d’euros, n’est pas non plus enclin à quitter son club formateur, où il occupe un statut de patron, pour rejoindre un projet peu ambitieux.

Mercato : Lyon ne bradera pas ses joueurs, 1 à 2 grosses ventes en vue

En revanche, Ernest Nuamah, Vinícius Abner ou encore Tanner Tessmann pourraient faire l’objet d’une vente si Michele Kang recevait des offres intéressantes. Le remuant ailier ghanéen est valorisé à 12 millions d’euros, tandis que le latéral gauche brésilien et le milieu defensif amméricain valent chacun 10 millions d’euros.

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En tout cas, l’Olympique Lyonnais ne bradera pas ses joueurs pour renflouer ses caisses. Il procédera probablement à une ou deux grosses ventes, afin d’éviter de déséquilibrer l’équipe de Paulo Fonseca, qui a également des objectifs à atteindre.

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