Accueil - Mercato OL - OL : Nicolas Tagliafico a repris, un retour plus tôt que prévu

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Blessé en sélection et absent de l’équipe de l’OL depuis son retour après la trêve internationale, Nicolas Tagliafico se rapproche du retour. Il s’est remis à courir, mais en marge du groupe.

OL : Annoncé absent pour 3 semaines, Tagliafico se remet à courir

L’OL ne peut toujours pas compter sur Nicolas Tagliafico. Victime d’une blessure musculaire, il a manqué les trois derniers matchs des Gones, respectivement contre le RC Lens (1-2), Crystal Palace (3-2) et l’OGC Nice (2-1). Il y a une semaine, Paulo Fonseca avait estimé la durée de son indisponibilité à trois semaines. C’était à la veille du match contre les Eagles de Pierre Sage en Ligue Europa.

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Cependant, le défenseur international argentin (84 sélections) pourrait faire son retour en Ligue 1 plus tôt que prévu. Il est déjà de retour sur le terrain, mais individuellement. Selon les informations du média Olympique-et-Lyonnais, l’arrière latéral gauche a repris par le footing, ce mercredi, en marge du collectif lyonnais. Il était accompagné d’un préparateur physique pendant la course.

Forfait à Hoffenheim, pressenti dans le groupe contre le PSG

Forfait pour le match contre à Hoffenheim en Ligue Europa, jeudi (21 heures) en Allemagne, Nicolas Tagliafico pourrait postuler dans le groupe contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir, e clôture de la 8e journée de Ligue 1. À condition qu’il retrouve rapidement ses sensations et son rythme.

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Paulo Fonseca a besoin de l’expérience du défenseur de 34 ans. En l’absence de Mohamed Ouédraogo, qui est gravement blessé (rupture du ligament croisé antérieur au genou droit), Abner Vinicius est tout seul au poste d’arrière latéral gauche à l’Olympique Lyonnais.

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Pour rappel, Nicolas Tagliafico est relégué en troisième position dans la hiérarchie à son poste. Cette saison, il n’a joué que trois bouts de matchs. Le premier contre Fenerbahçe (1-2) en barrages (retour) pour la qualification en Ligue des Champions, le deuxième face Anderlecht (2-1) en phase de ligue de Ligue Europa et le troisième contre le Havre AC (1-1), lors de la 2e journée de Ligue 1.

Le groupe de l’OL contre Hoffenheim :

Gardiens de but : J. Bengui, R. Descamps, D. Greif

Défenseurs : V. Abner. Z. Athekame, F. Bacher, Garcia, N. Kamara, S. Kango, R. Kluivert, C. Mata, M. Niakhaté

Milieux de terrain : M. Bidstrup, K. Merah, T. Morton, N. Nartey, T. Tessmann, C. Tolisso

Attaquants : K. Boudache, J. Duranville, R. Himbert, K. Nakamura, E. Nuamah