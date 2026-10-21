Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Retour d’Athekame à Milan, la question est réglée

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L’OL a tranché la question de l’avenir de Zachary Athekame à Lyon, en réponse à la rumeur sur son éventuel retour à l’AC Milan, pendant le mercato d’hiver.

OL Mercato : Pas de retour d’Athekame à Milan avant juin 2027

Zachary Athekame a renforcé l’équipe de l’OL pendant le dernier mercato estival, en provenance de l’AC Milan. Il a signé à Lyon, précisément le 14 juillet 2026, sous la forme d’un prêt d’une durée d’une saison. Selon le communiqué officiel du club rhodanien, le défenseur de 21 ans est prêté sans option d’achat, jusqu’au 30 juin 2027.

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Malgré cette précision, des informations de la presse transalpine évoquent son possible retour en Lombardie à l’hiver. La Gazetta dello Sport révèle des échanges entre la direction milanaise et celle de l’Olympique Lyonnais pour le rapatriement du joueur prêté, à Milan, en janvier 2027.

Les informations en provenance d’Italie confirment ainsi la volonté des Rossoneri de récupérer l’arrière latéral droit avant la fin de son contrat à Lyon. Mais ce ne sont que des rumeurs selon Olympique-et-Lyonnais.

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Le média spécialisé croit savoir qu’il n’est pas question d’un retour de Zachary Athekame à l’AC Milan cet hiver. La source assure qu’il ira au bout de son prêt chez les Gones jusqu’au printemps 2027.

Zachary Athekame, un titulaire indiscutable à Lyon

Il faut souligner que la démarche du club lombard, même si elle était envisagée, ne pourrait pas aboutir, parce que Zachary Athekame est prêté jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. De plus, il s’est imposé dans l’équipe de Paulo Fonseca, qui lui fait entièrement confiance. Pour preuve, il a été titulaire à 7 reprises en 7 matchs disputés en entier en Ligue 1.

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Mieux, il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives, dont la dernière contre l’OGC Nice (2-1), dimanche, en clôture de la 7e journée du championnat. L’international suisse (4 sélections) a également joué l’intégralité du match de l’OL contre Crystal Palace (3-2) en Ligue Europa, la semaine dernière. Lyon ne le lâchera donc pas !