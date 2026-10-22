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Les Magic Fans ont fixé l’horaire. Pour la réception du FC Nantes, samedi à 20h à Geoffroy-Guichard, le groupe ultra stéphanois demande aux supporters de la tribune Charles Paret d’être en place dès 18h30. Soit une heure et demie avant le coup d’envoi du choc de la 10e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et le FC Nantes.

ASSE FC Nantes : les Magic Fans donnent rendez-vous pour leurs 35 ans ?

L’appel, relayé sur les réseaux sociaux du groupe, s’accompagne d’une annonce : un grand drapeau à l’effigie des 35 ans des Magic Fans doit être agité en tribune. Créé en 1991, le groupe a officiellement fêté son anniversaire le 20 juillet, mais jamais encore dans le Chaudron.

La venue des Canaris offre un cadre tout trouvé. Prudence toutefois : à ce stade, rien n’indique qu’une animation plus large soit prévue au-delà de ce drapeau, et le groupe n’a pas présenté ce rendez-vous comme la célébration officielle de ses 35 ans au stade.

Un Chaudron à guichets fermés et sans supporters nantais

Le décor sera entièrement vert. Le match se jouera à guichets fermés, pour la troisième fois de suite à domicile. Pour absorber la demande, les balcons Nord et Sud ont été partiellement ouverts et des places à visibilité réduite ont été distribuées. Avec plus de 20 600 abonnés, Saint-Étienne affiche le plus gros total de Ligue 2.

Aucun Nantais ne garnira le parcage. Par un arrêté signé le 19 octobre, le préfet de la Loire interdit l’accès au stade à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes, de samedi 8h à dimanche 6h. La mesure couvre aussi plusieurs secteurs de Saint-Étienne et de Saint-Priest-en-Jarez, dont la place du Peuple et la place Jean-Jaurès, où les engins pyrotechniques sont également proscrits.

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La préfecture justifie sa décision par l’historique entre les deux camps, avec des incidents recensés en 2014, 2015, 2019 et en septembre 2024, mais aussi par les violences urbaines survenues à Saint-Étienne le 17 octobre.

Des Canaris fragiles face au leader

Pour Nantes, le contexte n’aide pas. Quatorzièmes avec huit points après neuf journées, les joueurs de Grégory Poirier débarquent dans un climat déjà tendu en interne, avec un rachat du club toujours en suspens.

Face au leader, ils joueront devant un stade plein, acquis à la cause verte, et une tribune Charles Paret chauffée depuis 18h30.