Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Climat tendu au FC Nantes avant son match à Saint-Etienne

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Avant son match contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard, le FC Nantes vie un climat extra-sportif surchauffé. Ce qui n’est pas de bon augure pour les Canaris contre les Verts, samedi.

Avant d’affronter l’ASSE, le FC Nantes dans la bas du classement

L’ASSE (1er) attend tranquillement le FC Nantes (14e), lors de la 10e journée de Ligue 2. Forts de leur avance de quatre points sur le Montpellier HSC, leur dauphin, les Verts n’ont rien à craindre. Même en cas de défaite, ils resteraient leader du championnat.

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Contrairement aux Stéphanois, les Nantais sont en danger. Ils flirtent avec la zone rouge de relégation. Ils n’ont qu’un point d’avance sur le barragiste (Clermont Foot) et le premier club relégable (Rodez AF).

Le bilan du FCN ce début de saison est alarmant ! Il est de 5 défaites, 2 matchs nuls, 16 buts concédés, pour seulement 2 victoires en 7 journées de Ligue 1. Les Canaris ne comptent que 8 points, soit un retard de 14 points sur le leader, l’AS Saint-Etienne.

La remontée du FCN en Ligue 1 s’éloigne, les Kita en colère

Relégué de la Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, le FC Nantes s’est fixé pour objectif : la remontée immédiate. Mais le but visé par le club de Waldemar Kita est sérieusement compromis, à cause du début de saison catastrophique des Canaris.

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La direction du club a viré Michel der Zakarian après trois défaites consécutives, mais le nouvel entraîneur Grégory Poirier peine à redresser la barre. En six matchs dirigés, son bilan est de 2 défaites, 2 nuls et 2 victoires, soit 8 points glanés sur 18 points possibles.

Selon des indiscrétions de Ouest France, Franck Kita (directeur général délégué) et son père Waldemar Kita (président et propriétaire du club) ont exprimé une grosse colère relativement à la défaite contre l’USL Dunkerque (2-3) au stade de la Beaujoire, alors que les Canaris avaient mené (1-0).

Les supporters maintiennent la pression sur la Direction des Canaris

Sur le plan extra-sportif, le Football Club de Nantes traverse également une zone de turbulence. Les supporters des Jaune et Vert sont toujours à couteaux tirés avec la Direction du club, dont ils exigent le départ ces dernières saisons.

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Depuis la relégation du FCN en Ligue 2, l’ambiance qui règne en Loire-Atlantique est plus tendue. Les groupes de supporters ultras ne manquent plus une seule occasion pour exiger le départ des Kita. Ils ont écrit sur une banderole déployée en parcage visiteurs à Guingamp, fin août 2026 : « On veut une équipe, un club, une direction, dignes de ce nom. Rendez-nous le FCN et cassez-vous ! ».

FC Nantes : Le dossier de la vente traîne, La Brigade Loire doute du projet de reprise

La pression monte aussi chez les Kita à cause du dossier de la vente du club. Ils sont entrés en négociations exclusives avec la société Phenix Capital de Paulo Tavares, qui avait tenté par le passé de reprendre l’ASSE en main.

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Toutefois, le projet de rachat n’est toujours pas validé. En interne, le CSE du club a émis « un avis défavorable sur le projet, à l’unanimité », selon Evect. La Brigade Loire doute aussi du projet du potentiel repreneur et l’a fait savoir sur une nouvelle banderole dans les tribunes : « Socpresse, Kita… Après 25 ans d’errance, on veut tourner la page, pas réécrire la même histoire. Le FC Nantes mérite un repreneur sain ».

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Phenix Capital est pourtant optimiste. D’après les informations du journal régional, il se dit « pleinement mobilisé sur la finalisation des démarches juridiques et administratives liées au projet d’acquisition du FC Nantes, notamment la préparation du dossier destiné à la Ligue de Football Professionnel ».

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Du côté de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), les responsables attendraient toujours les documents justifiant la fiabilité du dossier de rachat.