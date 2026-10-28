Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Révélation sur un coup de génie de Gazidis à Saint-Etienne

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À l’ASSE, une initiative intelligente et pertinente de Kilmer Sports Ventures et de son patron, Ivan Gazidis, est saluée par l’expert de la Ligue 2, Robert Malm.

ASSE : Gazidis, Fahmy et Rosenfeld aux commandes

Kilmer Sports Ventures (KSV), le groupe canadien qui a racheté l’ASSE le 3 juin 2024, poursuit son projet de reconstruction progressive du club stéphanois. Les responsables ont souligné, depuis leur arrivée dans le Forez, qu’ils travaillaient sur le long terme.

« Nous construisons sur la solidité existante, pour un projet responsable et ambitieux », avait indiqué Ivan Gazidis. Avant lui, Larry Tanenbaum, le propriétaire milliardaire canadien du groupe KSV, avait déclaré : « Nous sommes là pour longtemps ».

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Outre le président Ivan Gazidis, le projet de KSV dans le Forez est porté par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, deux vice-présidents exécutifs en charge du football. Le second est un expert en analyse de données statistiques.

KSV continue de faire confiance à Soucasse, Rustem et Loïc Perrin

Cependant, le nouveau patron de l’AS Saint-Etienne a décidé de garder trois cadres du club : Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin, tous membres de l’ancienne direction sous l’ère de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Le premier est directeur général et rend directement compte au président Ivan Gazidis, tandis que le deuxième est resté directeur général adjoint. Quant au troisième, il est directeur sportif, avec un rôle opérationnel réduit sur le mercato. En effet, l’ancien capitaine des Verts est placé sous la responsabilité directe de Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, les deux véritables patrons du recrutement.

Alors que des rumeurs les annonçaient sur le départ après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, en juin 2025, Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin sont toujours en poste. Ils ont entamé leur troisième saison consécutive sous pavillon canadien.

Malm sur Soucasse et Perrin : « Kilmer a mis les bonnes personnes aux bons postes »

Selon Robert Malm, KSV a été bien inspiré de garder ces trois cadres dans son organigramme et de leur faire confiance en leur confiant de hautes responsabilités.

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Interrogé par But Football Club sur la gestion à distance d’Ivan Gazidis, de Huss Fahmy et de Jaeson Rosenfeld, le spécialiste de la Ligue 2 sur beIN Sports estime que le trio en place connaît bien le club et le football français, ce qui lui permet de suppléer les dirigeants de Kilmer en leur absence.

« On peut toujours critiquer (l’absence de la haute direction de KSV, NDLR), mais ils n’ont pas fait les choses à l’envers. Ils ont fait en sorte aussi de restructurer le club en mettant les bonnes personnes aux bons postes. Je pense notamment à Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, qui connaissent bien le club et le football français. Ce sont de bons appuis au quotidien pour des dirigeants étrangers », a-t-il répondu.

« Oui, il y a eu un couac en Ligue 1 (relégation à l’issue de la saison 2024-2025) qui fait mal au départ du projet. Cependant, les dirigeants n’ont pas paniqué en virant tout le monde, au sein du club et aussi au sein de l’effectif », a apprécié Robert Malm.

L’AS Saint-Etienne en chemin vers la Ligue 1

Ayant tiré les enseignements des échecs depuis sa reprise en main de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures semble être sur la bonne voie, en ce début de saison, pour ramener le club en Ligue 1. L’équipe stéphanoise est leader de la Ligue 2 avec huit victoires, une seule défaite et un nul en dix journées.

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Elle a déjà marqué 23 buts et possède de loin la meilleure attaque du championnat. La défense de Ian Cathro est également la troisième meilleure, avec seulement huit buts concédés.

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