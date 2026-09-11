Mercato Stade Rennais : Thomasson explique son choix de quitter Lens

Le milieu de terrain, Adrien Thomasson a dévoilé les raisons de son arrivée au Stade Rennais cet été. Le projet rennais l’a convaincu.

Mercato Stade Rennais : Thomasson explique les raisons de son départ du RC Lens

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Libre de tout contrat cet été, Adrien Thomasson a tranché. Le milieu offensif de 32 ans a choisi le Stade Rennais après trois saisons marquantes dans le Nord, délaissant plusieurs pistes à l’étranger. Au cœur de sa réflexion : le projet breton et ses retrouvailles avec Franck Haise, selon ses explications à L’Equipe.

Mais la décision d’Adrien Thomasson n’a pas été simple à prendre. La saison dernière, Adrien Thomasson avait encore renforcé son importance à Lens. Meilleur passeur de Ligue 1, il a remporté la Coupe de France. Le Français pouvait envisager de poursuivre sa carrière loin de la France.

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Plusieurs pistes se sont d’ailleurs présentées. Galatasaray, l’Olympiakos et des clubs de MLS se sont notamment intéressés à lui. De quoi faire réfléchir le milieu offensif, qui souhaitait prendre le temps d’étudier toutes les possibilités. « J’étais un peu dans l’incertitude, avec la possibilité de découvrir un nouveau Championnat. Mais j’ai suivi mon instinct et un projet qui me correspond. Pour moi, le destin fait toujours bien les choses. », a-t-il dit dans un entretien accordé à L’Equipe.

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La présence du nouvel entraîneur rennais a pesé lourd dans la balance. Thomasson et Haise se connaissent, forts de leur passé commun au Racing Club de Lens. « Je sais comment il fonctionne, j’ai adoré travailler avec lui à Lens. Donc ça a joué dans mon choix final », avoue le joueur. Pour autant, le milieu de terrain refuse d’évoquer un quelconque traitement de faveur.