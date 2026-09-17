Accueil - OM - Besiktas-OM : Kamissoko et Abdallah titulaires selon La Provence

Bruno Genesio devrait faire confiance à de jeunes talents pour le match de ce jeudi soir face à Besiktas. Nouhoum Kamissoko et Keyliane Abdallah vont connaitre leur première titularisation selon La Provence.

OM : Genesio va-t-il faire tourner son équipe contre Besiktas ?

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C’est à Istanbul que l’Olympique de Marseille va lancer campagne de Ligue Europa ce jeudi soir face au Besiktas. Un premier rendez-vous européen très chaud pour les Phocéens. Car le stade Tüpras est réputé pour son ambiance volcanique. C’est l’un des meilleurs publics d’Europe. « L’OM va s’y frotter » et essayer de revenir avec un résultat positif, indique La Provence.

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Cette mission ne sera pas chose facile. Sachant que le club phocéen connait un début de saison inquiétant. Avec sa situation financière difficile, un effectif réduit et un Classique contre le PSG dans trois, Bruno Genesio n’a plus vraiment le choix. Il devra faire tourner. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs confirmé son intention d’injecter du sang neuf dans son onze de départ.

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« Il n’y aura pas 11 joueurs différents par rapport à Rennes, plus probablement un mélange équilibré entre ceux qui ont débuté et ceux qui vont rentrer dans l’équipe. Il faut gérer les temps de jeu. Il y a un autre match dimanche et pas des moindres », confiait-il en conférence de presse.

Nouhoum Kamissoko et Keyliane Abdallah alignés ?

La Provence assure que l’entraîneur de l’OM procéder à des choix pour le moins novateurs et audacieux. Il s’appuiera sur quatre cadres indéboulonnables pour donner du poids à son armature. Timothy Weah, Pierre-Emile Højbjerg, Igor Paixão et Amine Gouiri tiendront la baraque afin d’encadrer cette équipe chamboulée.

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La jeunesse et les habituels remplaçants auront une carte majeure à jouer autour de cette colonne vertébrale. Le quotidien régional indique que Nouhoum Kamissoko et Keyliane Abdallah devraient ainsi connaître les honneurs d’une titularisation. Ils relèguent sur le banc des options comme Angel Gomes ou Himad Abdelli.

Derrière, la ligne arrière sera également remodelée. Ulisses Garcia et Derek Cornelius seront à priori titulaires. Reste désormais à savoir si ce pari audacieux sera payant face à une opposition turque particulièrement redoutable.

L’Olympique de Marseille prêt à jouer à fond ?

Bruno Genesio est conscient du manque de profondeur dans son effectif et des limites de son banc. Aucune n’ayant rejoint l’OM cet été, tandis que 11 cadres ont quitté le navire. Le coach marseillais refuse pour autant de faire l’impasse sur la Ligue Europa.

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Bien au contraire, l’ancien Lyonnais l’a affirmé avec conviction avant la rencontre. « On va la jouer à fond. Je l’ai toujours fait avec mes clubs quand on était en Europe. Cette compétition peut nous permettre de retrouver de la confiance ». L’heure est donc venue pour cette équipe remaniée de relever le défi stambouliote et de prouver sa valeur au cœur de la tempête.

Quelle est la composition probable de l’OM ?

De Lange – Weah, Egan-Riley, Cornelius, Garcia – Kamissoko, Hojbjerg – Abdallah, Paixao – Gouiri, Maupay