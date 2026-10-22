ASSE : Avant Nantes, Cathro lâche deux mauvaises nouvelles

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L’entraineur de l’ASSE a donné de mauvaises nouvelles concernant Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin. Le gardien de but et la recrue estivale sont forfaits contre le FC Nantes. Ils seront absents pour plusieurs semaines.

ASSE : Larsonneur et Svetlin absents plusieurs semaines

L’ASSE affrontera le FC Nantes, samedi (20 h 45), au stade Geoffroy-Guichard, sans Gautier Larsonneur. Il est déclaré forfait par son entraîneur, à deux jours du choc contre les Canaris. Touché au genou contre Rodez AF (2-0), le 10 octobre dernier, le portier titulaire des Verts est toujours à l’infirmerie. Son retour en Ligue 2 n’est pas espéré avant novembre.

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« C’est plus clair pour Gautier Larsonneur, pour qui je peux évoquer plusieurs semaines d’absence », a fait savoir Ian Cathro en conférence de presse d’avant-match. Le technicien écossais a aussi confirmé l’indisponibilité de Tamar Svetlin pour « quelques semaines ». Il souffre d’une gêne au tendon d’Achille.

Saint-Etienne – FC Nantes : Deuxième titularisation pour Mamour Ndiaye

Titularisé contre le Red Star, samedi dernier, Mamour Ndiaye va enchaîner face aux FCN, en profitant de l’absence de celui dont il est la doublure. Fort du clean sheet réalisé contre le club audonien, le gardien de 21 ans a été félicité par son coach et ses coéquipiers après la victoire de l’AS Saint-Etienne (1-0).

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« Beaucoup de choses sont arrivées rapidement pour Mamour depuis le dernier match. […]. C’est une première bonne étape pour lui », avait apprécié Ian Cathro.

Lamba et Le Cardinal disponibles contre le FCN

Les nouvelles ne sont pas que mauvaises dans le Forez. L’entraîneur du club stéphanois a également donné deux bonnes nouvelles. Il a annoncé le retour de Chico Lamba. Victime de douleurs aux ischio-jambiers et absent contre RAF et L’Etoile Rouge, le défenseur central est disponible pour la réception du FC Nantes.

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Tout comme Julien Le Cardinal, qui est remis de son alerte à la jambe gauche. Ayant reçu un coup contre le Red Star, le capitaine de l’ASSE avait quitté ses coéquipiers avant la demi-heure de jeu. Il avait été remplacé par Joao Ferreira (à la 28e minute précisément).

Ian Cathro est confiant : « Nous avons désormais une équipe »

Les Stéphanois ont encore une dernière séance d’entraînement, vendredi, avant le choc contre les Nantais. Ian Cathro est confiant grâce à la performance de ses joueurs lors du succès au stade Bauer.

« Comme je l’ai dit à chaud après le match, j’ai vu chez mes joueurs une détermination que je n’avais pas vue jusqu’ici. Ceux sur le banc étaient tout aussi connectés à ceux sur le terrain. J’ai ressenti que nous avions désormais une équipe. Mais ce n’est pas parce que je suis satisfait de ce match que le travail est terminé », a déclaré le coach de 40 ans.

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Pour rappel, l’ASSE est leader du championnat avec 22 points et 22 buts marqués, alors que le FC Nantes est classé 14e avec seulement 8 points au compteur et 16 buts concédés, en 9 journées.