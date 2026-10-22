Accueil - Mercato ASSE - Bonne nouvelle pour l’ASSE : Chico Lamba enfin de retour

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Chico Lamba a retrouvé le terrain d’entraînement de l’ASSE ce mercredi, après plusieurs semaines gâchées par des pépins physiques. Voilà un premier bon signe pour le défenseur portugais, même si sa présence au prochain match reste bien loin d’être acquise.

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Du côté de l’ASSE, on peut enfin respirer un peu dans le dossier Chico Lamba. Après une nouvelle période d’indisponibilité, le défenseur portugais est apparu à l’entraînement mercredi, photos publiées par le club stéphanois à l’appui. On l’attendait, car ses ennuis physiques l’empêchent depuis plusieurs semaines d’enchaîner les séances et les matchs.

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Cette reprise survient après deux absences de suite en championnat. Chico Lamba n’avait pas pu participer à la victoire stéphanoise contre Rodez (2-0), alors même que l’absence de Julien Le Cardinal lui laissait espérer retrouver une place dans le onze de départ.

Il avait aussi manqué le rendez-vous suivant face au Red Star. Le voir de nouveau sur le terrain d’entraînement, c’est plutôt positif, même si rien ne confirme encore sa disponibilité pour la prochaine échéance.

Des pépins physiques qui ont freiné sa progression

Une alerte musculaire a récemment bousculé les plans du défenseur, qui traînait déjà plusieurs soucis physiques. Ces arrêts à répétition ont limité sa capacité à retrouver de la continuité, pourtant vitale pour un joueur qui cherche à s’installer durablement dans la rotation stéphanoise.

Revenir à l’entraînement ne suffit pas, loin de là. Il faut maintenant retrouver un rythme de travail régulier, sans provoquer de nouvelle rechute. Pour Chico Lamba, la priorité sera de reprendre les séances en douceur et de tester sa résistance à la charge de travail.

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Cette présence constitue un premier signal encourageant, mais il serait hâtif d’en conclure déjà que le Portugais a définitivement tourné la page de ses problèmes musculaires. Mieux vaut donc ne pas s’emballer avant d’imaginer le voir titulaire.

Saint-Etienne attend désormais des garanties sur sa condition

Le retour de Chico Lamba tombe à un moment où chaque option défensive peut compter pour l’AS Saint-Étienne. Absent contre Rodez, puis face au Red Star, Chico Lamba a perdu deux occasions de retrouver du temps de jeu. À ce stade, on ne peut pas affirmer qu’il aurait été titulaire lors de ces rencontres, ni qu’il retrouvera immédiatement sa place dans la hiérarchie défensive.

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Les prochaines séances diront surtout s’il progresse bien et s’il tient le rythme sans douleur. Une reprise durable serait un avantage pour le staff stéphanois, qui pourrait compter sur une option de plus en défense. Pour l’heure, revenir à l’entraînement est un pas dans le bon sens, pas la certitude d’un retour à la compétition. Tout dépendra de l’évolution de son état physique, qui dictera la suite du programme.