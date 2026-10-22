Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Sainté passe tout près d’une pépite qui brille à Lens

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L’ASSE est passé tout près d’un défenseur très prometteur qui connaît une progression fulgurante au RC Lens, avec lequel il dispute la Ligue des champions. De quoi laisser des regrets aux Verts.

Mercato : L’ASSE a raté Kyllian Antonio en 2023

L’ASSE était parmi les clubs qui ont tenté de recruter Kyllian Antonio il y a trois ans, selon les révélations de L’Équipe. Finalement, il a rejoint le RC Lens en 2023 en provenance de l’US Torcy. Le club stéphanois peut regretter d’avoir laissé filer le jeune joueur, dont le potentiel avait évidemment attiré son attention.

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Le défenseur central a progressé rapidement à la Gaillette, jusqu’à décrocher son premier contrat professionnel deux ans plus tard. Grâce à son ascension express, le natif de Champigny-sur-Marne a bouclé la saison dernière avec deux trophées. Il était titulaire contre l’OGC Nice (3-1) en finale de la Coupe de France et face au PSG (1-0) lors du Trophée des champions.

Une ascension rapide jusqu’en Ligue champions

Ayant terminé à la deuxième place de Ligue 1 avec les Sang et Or, la saison dernière, Kyllian Antonio découvre la Ligue des champions cette saison. Un rêve qui se réalise plus tôt que prévu pour lui. « La Coupe de France, le Trophée des champions, la Ligue des champions, je n’aurais jamais pu imaginer toutes ces expériences à 18 ans », s’est-il réjoui récemment dans le quotidien sportif.

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L’ASSE n’avait sans doute pas eu les moyens de rivaliser, ou son projet n’avait probablement pas séduit le joueur, aujourd’hui âgé de 18 ans. Outre les Stéphanois et le Racing Club de Lens, le PSG, le Montpellier HSC, le Stade Rennais, le Stade de Reims et l’ES Troyes étaient également sur les rangs pour le recruter.

Des regrets pour l’AS Saint-Etienne !

Toutefois, l’AS Saint-Etienne peut nourrir des regrets pour avoir laissé filer l’opportunité de s’offrir une pépite. A Lens, Yannick Cahuzac se réjouit de la progression de l’arrière central et lui prédit un avenir proche plus radieux.

« Kiki, c’est un made in Gaillette, une très grande fierté pour le club. […]. Il va avoir un très bel avenir car il est à l’écoute, travailleur et posé », a déclaré le nouvel entraineur des Lensois.

Qui est Kyllian Antonio ?

Natif de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), dans la banlieue sud-est de Paris, Kyllian Antonio a fait ses classes au Champigny FC 94, dans sa ville natale, entre 2015 et 2018, avant de rejoindre l’US Torcy, où il a poursuivi sa formation pendant cinq saisons (2018-2023). Passé par l’INF Clairefontaine, le jeune Guadeloupéen a parachevé sa formation à la Gaillette après sa signature au RC Lens.

Il a franchi les paliers dans le Nord, en passant par les U17, les U19 et la réserve. Fort de sa progression rapide, le joueur raté par l’AS Saint-Etienne avait décroché son premier contrat professionnel le 12 mars 2025. Il a signé un contrat de trois ans, le liant aux Artésiens jusqu’en juin 2028.

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Un peu plus de deux semaines plus tard, le 30 mars 2025, Will Still l’a lancé dans le grand bain de la Ligue 1, lors du derby contre le LOSC (0-1). Il disputait ainsi son premier match chez les professionnels à seulement 17 ans, 2 mois et 26 jours. Il est ainsi devenu le joueur le plus précoce du RCL, devant Raphaël Varane, lancé dans l’élite à 17 ans et 6 mois.