Accueil - Mercato ASSE - Mercato : l’ASSE cible Dembo Sylla, latéral de Lorient

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L’ASSE s’intéresse à Dembo Sylla, le latéral droit du FC Lorient, en vue du mercato estival 2027. À 23 ans, l’international guinéen a démarré les sept premières journées de Ligue 1, un temps de jeu qui retient l’attention des dirigeants stéphanois.

Mercato ASSE : Dembo Sylla entre dans les plans des Verts

Leader de Ligue 2 après neuf journées, l’ASSE dessine déjà son effectif de la saison prochaine. Le club stéphanois se montre déjà actif sur le mercato. D’après But ! ASSE, le club forézien a coché le nom de Dembo Sylla, aujourd’hui à Lorient. Cette piste vaut pour une remontée éventuelle dans l’élite, même si la saison est encore longue.

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Le défenseur guinéen offre un profil séduisant pour Saint-Étienne. Aligné en piston par Alexandre Dujeux, il totalise 612 minutes sur les sept premières journées du championnat. Cette régularité prouve qu’il compte dans la rotation lorientaise. Reste qu’on est encore loin d’une offensive de Kilmer Sport pour le joueur lorientais.

Sept titularisations, Sylla en feu en Ligue 1

Après plusieurs saisons passées en prêt, Dembo Sylla paraît avoir gagné en stature en Bretagne. Formé au fil des étapes à Rodez, au club belge de Dender puis au Red Star, le latéral droit a bâti son expérience pas à pas avant de s’imposer dans le onze lorientais.

Ses prestations et son temps de jeu en Ligue 1 lui donnent aujourd’hui plus de visibilité qu’auparavant. Cette progression nourrirait l’intérêt de l’ASSE. Les Stéphanois le connaissent déjà pour l’avoir affronté en Ligue 2, à l’époque de Rodez et du Red Star.

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Cette familiarité avec son profil pourrait simplifier son évaluation sportive. Un profil qui fait donc rêver dans le Forez, où les dirigeants devront sortir les arguments nécessaires pour convaincre le joueur et la direction des Merlus.

Un contrat jusqu’en 2028, un dossier à surveiller

Le calendrier pèse dans ce dossier. Dembo Sylla est lié au FC Lorient jusqu’en juin 2028. Si Saint-Étienne veut vraiment le recruter à l’été 2027, le club breton aura encore un an de contrat devant lui pour négocier un départ éventuel.

Ce paramètre peut compter dans les discussions, surtout si le joueur reste titulaire et continue de progresser. Sa valeur marchande est estimée à 1,50 million d’euros. Ce chiffre donne une idée, sans fixer le prix d’un transfert. Les performances du défenseur pourraient susciter d’autres convoitises.

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Pour l’ASSE, il s’agirait d’anticiper les besoins d’un groupe amené à changer si la montée en Ligue 1 se concrétise. D’ici là, le dossier Dembo Sylla reste une piste à suivre, sans certitude d’aboutir.