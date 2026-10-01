Accueil - Mercato ASSE - Ligue 2 : Proment affiche ses ambitions avec Metz et défie l’ASSE

Grégory Proment a été nommé entraîneur du FC Metz après le départ de Luc Holtz. L’ancien joueur messin veut relancer les Grenats et affiche clairement son ambition de retrouver la Ligue 1, un objectif qui concerne directement l’ASSE dans la course à la montée.

Pourquoi Metz mise-t-il sur le retour d’un enfant du club ?

Le FC Metz a choisi de miser sur une figure bien connue de la maison pour tenter de redresser sa trajectoire. Après le départ de Luc Holtz, Grégory Proment a pris les commandes de l’équipe première. Le technicien revient dans un environnement qu’il connaît intimement, lui qui avait rejoint le club à seulement 15 ans.

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Il y avait construit une grande partie de sa carrière. Son arrivée intervient alors que la bataille pour les premières places de Ligue 2 reste ouverte. Pour l’ASSE, ce changement sur le banc messin constitue donc un élément à surveiller. Dans le contexte de sa présentation, Proment a expliqué les raisons de son retour en Moselle.

Il venait de commencer une nouvelle aventure au Maroc, mais le FC Metz représentait une exception à ses yeux. « C’est le seul club qui pouvait me faire revenir ici, sinon je serais resté au Maroc », a-t-il déclaré. Une phrase qui résume le poids affectif de cette nomination, mais aussi l’importance du défi sportif qui l’attend désormais.

Le nouveau coach messin veut-il vraiment retrouver l’élite ?

Le discours de Proment ne laisse guère de place au doute concernant les objectifs du FC Metz. L’entraîneur ne présente pas son retour comme une simple opération de transition. Il veut inscrire son passage dans une perspective beaucoup plus ambitieuse, avec la Ligue 1 comme horizon.

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« Mon rêve a toujours été de revenir ici et d’entraîner cette équipe. Maintenant, mon plus grand rêve, c’est d’entraîner cette équipe, mais pas dans cette division », a-t-il expliqué lors de sa présentation. Le technicien messin a même résumé son attachement au club avec une formule particulièrement forte :

« Être FC Metz, c’est la meilleure des choses qui puisse arriver. Et être FC Metz en Ligue 1 sera encore le top et le sommet. » Le message est donc clair : la montée n’est pas présentée comme une ambition lointaine ou secondaire. Cette volonté affichée devra désormais se traduire rapidement sur le terrain, ce que sa nomination ne garantit évidemment pas à elle seule.

Quelle méthode Proment compte-t-il installer à Metz ?

Le nouvel entraîneur ne souhaite pas seulement provoquer un changement psychologique. Après avoir observé plusieurs rencontres du FC Metz cette saison, il estime que l’effectif possède des qualités et porte un regard positif sur le recrutement réalisé par les dirigeants. Son travail consistera maintenant à structurer davantage le collectif et à tirer le meilleur de joueurs qu’il connaît désormais sous un autre angle.

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La durée nécessaire pour produire cet effet reste toutefois inconnue, tout comme l’évolution exacte du onze messin sous ses ordres. La formation occupe également une place importante dans son projet. Son expérience à Clermont lui avait déjà permis de travailler sur le développement des jeunes et leur intégration chez les professionnels.

« Développer les jeunes, je sais le faire. Ouvrir la porte aux jeunes, je sais aussi le faire », a-t-il rappelé. Une orientation qui peut rappeler certains principes défendus à Saint-Étienne, même si les deux projets ne sont pas identiques et qu’il faudra du temps pour mesurer les choix concrets de Proment à Metz.

Jusqu’où ce changement peut-il peser sur la course de l’ASSE ?

L’arrivée de Proment ajoute surtout une nouvelle variable dans une Ligue 2 où les positions peuvent rapidement évoluer. Metz dispose désormais d’un entraîneur qui connaît l’environnement du club, ses attentes et son histoire, avec une mission clairement affichée : rapprocher les Grenats de la Ligue 1.

Pour l’ASSE, cette ambition transforme potentiellement Metz en concurrent encore plus attentif aux résultats du haut de tableau. Mais il reste une différence fondamentale entre afficher un objectif et l’atteindre. Proment devra d’abord obtenir des résultats, stabiliser son équipe et installer ses principes de jeu.

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Son expérience, son attachement au FC Metz et son discours ambitieux constituent des éléments de contexte ; ils ne remplacent pas les points pris au classement. La réponse viendra donc du terrain, là où les belles déclarations finissent toujours par devoir passer leur examen.