Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Changement d’horaire pour le choc Saint-Etienne – FC Nantes

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Prévu initialement samedi à 20 heures, le choc opposant l’ASSE au FC Nantes a été décalé, en raison des manifestations sociales, dont l’acte II est projeté pour ce week-end.

ASSE – FC Nantes reste programmé samedi, mais repoussé à 20h45

Après le report du match entre le Montpellier HSC et le Red Star, du samedi 24 octobre au lundi 26 octobre, c’est au tour de l’ASSE de voir sa rencontre avec le FC Nantes décaler. Programmé samedi à partir de 20 heures, le coup d’envoi du choc de la 10e journée a été repoussé de 45 minutes. Il sera donc donné à 20 h 45 au stade Geoffroy-Guichard.

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Dans son communiqué officiel, la Ligue de Football Professionnel (LFP) souligne que ce changement d’horaire est survenu « à la demande de la Préfecture de la Loire et en accord avec le diffuseur beIN Sports ».

🚨 Le coup d’envoi d’AS Saint-Étienne – FC Nantes décalé à 20h45 le samedi 24 octobre.



À la demande de la Préfecture de la Loire et en accord avec le diffuseur beIN SPORTS, le coup d’envoi de la rencontre AS Saint-Etienne – FC Nantes, comptant pour la 10ème journée de Ligue 2… pic.twitter.com/UYj3MdDUPT — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 22, 2026

Le match AS Saint-Etienne – Football Club de Nantes n’est pas la seule rencontre dont le programme est modifié ou pourrait l’être. Plusieurs autres matchs sont impactés par la mobilisation nationale en France.

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Le duel au sommet de la Ligue 1, entre le PSG et l’OL, programmé le dimanche 25 octobre à 20 h 45, ou encore Toulouse FC et Troyes pourraient être reportés ou décalés pendant le week-end. Selon les informations de L’Équipe, la préfecture de police a sondé la LFP pour décaler l’opposition Paris – Lyon à lundi soir. Mais cette date n’est pas idéale, car la cérémonie du Ballon d’Or est prévue le même soir.

Pour revenir à l’ASSE, leader de la Ligue 2, elle a à cœur de creuser l’écart, pour mettre ses concurrents à distance. En cas de victoire contre les Canaris, samedi, les Verts auront provisoirement 7 points d’avance sur le Montpellier HSC et 8 points de plus que le Red Star, en attendant le choc entre ces deux clubs, lundi.

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Plus de 30 000 supporters sont attendus au stade Geoffroy-Guichard, malgré les appels à manifester ce week-end. Ian Cathro et son équipe espèrent un Chaudron assez bouillant lors de la réception du FCN, qui sera privé de soutien. En effet, la préfecture de la Loire a interdit le déplacement des supporters des Canaris à Saint-Etienne, prétexant « des antagonismes antérieurs » entre les groupes de fans des deux clubs historiques du football français.

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