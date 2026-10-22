Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro ne veut pas écrire l’histoire de Saint-Etienne en L2

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Le nouvel entraîneur de l’ASSE ne veut pas s’emballer, bien que son équipe soit le leader du championnat. Ian Cathro ne pense pas écrire l’histoire du club stéphanois en Ligue 2.

ASSE : Cathro et son équipe comprennent la dimension du match contre le FC Nantes

L’ASSE et le FC Nantes, deux clubs emblématiques du football français, s’affrontent ce samedi (20 h 45) au stade Geoffroy-Guichard. Cette rencontre, qui était longtemps un classique en Ligue 1, se dispute cette saison en Ligue 2, pour le compte de la 10e journée.

Relégué de Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, les Nantais ont rejoint les Stéphanois, qui sont descendue en deuxième division à la fin de la saison 2024-2025. Arrivé chez les Verts cet été, Ian Cathro va disputer son premier AS Saint-Etienne – Football Club de Nantes à cette occasion.

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Informé des confrontations entre ces deux clubs historiques du football français, le technicien écossais s’attend à un vrai choc, même si c’est en Ligue 2.

« Tout le monde comprend la dimension de ce match : l’histoire des deux clubs, la qualité des joueurs des deux équipes […]. Ce match devrait certainement être un match de Ligue 1, mais ce n’en est pas un. […]. Ce sera un très gros match », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match.

ASSE – FCN : Les compteurs remis à zéro

L’AS Saint-Etienne est première au classement avant d’affronter le FCN, qui est au 14e rang, avec 14 points de retard sur son adversaire. Cependant, Ian Cathro estime que cette avance ne garantit pas la victoire à son équipe.

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« Je pense clairement que ce qu’il s’est passé jusqu’ici dans la saison des deux clubs n’aura aucun impact samedi. Les compteurs seront remis à zéro », a-t-il prévenu.

Cathro : « Si je dois entrer dans l’histoire de Saint-Etienne, ce ne sera pas en Ligue 2 »

Interrogé sur l’excellent début de saison de l’ASSE, le nouveau coach refuse de s’enflammer à 9 journées de championnat. Selon lui, être leader de la Ligue 2 après 9 matchs disputés n’est pas un exploit. Pas même avec 22 points au compteur et 22 buts marqués.

« Est-ce que j’ai l’impression d’entrer dans l’histoire du club grâce à ça ? Non, je n’y accorde aucune importance », a-t-il répondu sans détour. « Si je dois entrer dans l’histoire de ce club, j’espère que ce ne sera pas pour un exploit réalisé en Ligue 2 », a-t-il poursuivi.

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Le massage de Ian Cathro est bien clair. Il veut d’abord ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, afin d’écrire une nouvelle page de l’histoire des Verts dans l’élite. Rendez-vous le 22 mai 2027, au soir de la 34e et dernière journée de la saison régulière.