Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ligue 2, un atout secret de l’AS Saint-Etienne révélé

Leader de la Ligue 2, l’ASSE est aussi parmi les trois premières équipes fair-play du championnat en ce début de saison. Le bilan disciplinaire positif des Verts est aussi l’une de leurs forces.

ASSE : Des performances inviduelles au service du collectif

L’ASSE domine le championnat 2026-2027 de la Ligue 2 sur plusieurs tableaux. Elle est leader au classement avec 19 points, soit deux de plus que son dauphin le Red Star et avec 4 points d’avance sur le Montpellier HSC, le troisième. L’équipe stéphanoise possède également la meilleure attaque avec 19 buts marqués en 8 journées, soit une moyenne de 2,3 buts inscrits par match.

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Sur le plan individuel, quatre Verts sont parmi les joueurs les plus décisifs du championnat. Augustine Boakye (5 buts et 3 passes décisives), Thierno Ballo (5 buts et 2 passes décisives), Irvin Cardona (4 buts et 5 passes décisives) et Jakob Breum (2 buts et 4 passes décisives).

Ligue 2 : Saint-Etienne sur le podium du classement fair-play

En plus des individualités et du collectif fort de l’AS Saint-Etienne, elle est également parmi les équipes les plus disciplinées ou les moins sanctionnées de Ligue 2. Elle arrive en troisième position avec seulement 12 cartons jaunes et 0 carton rouge en 8 matchs disputés. Soit une moyenne de 1,5 avertissement par rencontre.

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Seuls le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Nancy-Lorraine font mieux, avec respectivement 7 et 9 cartons jaunes. Les Nancéiens ont d’ailleurs récolté 2 cartons rouges.

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Julien Le Cardinal et Augustine Boakye comptent chacun deux cartons jaunes, mais ils ne sont pas menacés de suspension. Les huit autres Stéphanois ayant écopé d’un avertissement sont : Maxime Bernauer, Jakob Breum, Áron Csongvai, Zuriko Davitashvili, Joshua Duffus, Sohaib Naïr, Kévin Pedro et Tamar Svetlin.

En revanche, Gautier Larsonneur, Ben Old, Thierno Ballo, Irvin Cardona et João Ferreira, tous des joueurs clés de l’équipe de Saint-Etienne, n’ont reçu aucun avertissement depuis le début de la saison.

ASSE : Une situation disciplinaire confortable avant le Red Star

Ce détail de fair-play est aussi important dans la performance de l’ASSE, parce que Ian Cathro a toujours tous ses joueurs à disposition. Aucun d’entre eux n’a été suspendu depuis le début du nouvel exercice. Les Verts ne se sont donc jamais retrouvés en infériorité numérique au cours d’un match cette saison.

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Avant le choc au sommet contre le Red Star, l’AS Saint-Etienne ne compte aucun suspendu. Tous les Verts sont sur le pont, hormis Gautier Larsonneur et Chico Lamba, qui sont blessés. Pour rappel, il faut une accumulation de 5 cartons jaunes pour écoper d’une suspension automatique pour un match.