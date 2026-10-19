Accueil - Mercato ASSE - ASSE : L’entraîneur du FC Nantes annonce un coup en préparation

L’entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, espère un déclic contre l’ASSE samedi prochain, alors que son équipe a déjà concédé cinq défaites ce début de saison.

Avant l’ASSE, le FC Nantes renversé par Dunkerque

Après sa précieuse victoire contre le Red Star au stade Bauer, l’ASSE reçoit le FC Nantes, samedi prochain (20h), lors de la 10e journée de Ligue 2, au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera le choc entre deux clubs emblématiques du championnat de France. Les Stéphanois sont en tête de la Ligue 2, tandis que les Nantais flirtent avec la zone rouge.

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Relégué de la Ligue 1 en fin de saison dernière, le FCN fait un début de saison catastrophique. Il ne compte que 2 vicoires et 2 nuls, contre 5 défaites. Après 9 journées, les Canaris totalisent 8 points et sont classés 14e, à un point du premier club relégable.

Lors de la dernière journée du championnat, l’équipe de Grégory Poirier a été renversée par l’USL Dunkerque (1-3), samedi au stade de la Beaujoire, alors qu’elle menait (1-0) peu avant la demi-heure de jeu.

Le FCN en quête de constance

À ce stade de la Ligue 2, les Canaris possèdent la 3e pire défense du championnat, avec 16 buts concédé en 9 matchs. Grégory Poirier est évidemment déçu de son équipe. Il s’en inquiète même !

« Nous savions que ce match face à Dunkerque allait être difficile, nous n’avions pas de garanties sur notre régularité. On reste en mode vigilance et fragile. On a été trop friables défensivement, il en manquait trop. La semaine dernière, j’avais le sentiment que nous avions progressé, après le match de ce week-end, j’ai la confirmation que nous manquons de constance », a-t-il constaté froidement.

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Désormais, le FC Nantes est sous pression avant d’aller à Saint-Etienne, chez l’intouchable leader. « En Ligue 2, avoir un nom, un statut, un CV, si tu ne fais pas davantage, cela ne te sert à rien. Il y a une situation d’urgence, il faut s’en sortir et travailler dur », a prévenu le coach des Jaune et Vert.

Poirier : « On va voir si nous sommes une équipe capable de réagir face à l’ASSE »

Néanmoins, il espère relancer son équipe lors du déplacement au stade Geoffroy-Guichard. Pour Grégory Poirier, le match contre l’ASSE est un véritable défi pour ses joueurs, s’ils ont vraiment à cœur de rebondir.

« On va voir si nous sommes une équipe maintenant, être capable de réagir face à l’adversité et dans la défaite. […]. Un gros match arrive la semaine prochaine contre les Verts, il faudra laver les têtes. On doit gagner en régularité si on veut remonter la pente », a-t-il déclaré.

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Le football a certes ses incertitudes et surprises, mais il serait difficile pour le FC Nantes d’infliger une défaite à l’ASSE dans le Chaudron. N’ayant concédé qu’une défaite, les Stéphanois possèdent la meilleure attaque de Ligue 2, avec 22 buts marqués en 9 journées.