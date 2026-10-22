Accueil - Mercato OM - OM : Genesio recadre un journaliste de RMC avant Sturm Graz

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L’ambiance s’est vite tendue en conférence de presse avant Sturm Graz-OM. Bruno Genesio a vivement réagi à un lapsus commis par un journaliste de RMC Sport.

OM : Bruno Genesio n’a plus le droit à l’erreur en Ligue Europa

La Ligue Europa n’a pas encore souri à l’Olympique de Marseille en cette première partie de saison. Les Phocéens comptent deux revers en deux rencontres. Un début de campagne européenne plus ou moins inquiétant.

Ce déplacement jeudi en Autriche est donc l’occasion pour l’OM de se ressaisir. Le match contre Sturm Graz ressemble surtout à un rendez-vous décisif pour engranger ses premiers points dans la compétition. Surtout qu’un nouveau faux pas compliquerait davantage une qualification de l’OM.

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Et à la veille de ce choc, un journaliste de RMC Sport a interrogé Bruno Genesio sur les « deux dernières défaites » de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Or l’OM vient de remporter ses matchs face à Troyes (2-0) puis face à Angers (5-2). L’entraîneur marseillais n’a pas laissé passer la méprise et a repris son interlocuteur.

Un lapsus qui ne passe pas

Bruno Genesio a coupé le journaliste en ces termes : « deux victoires, deux victoires. C’est un lapsus révélateur chez vous. Je sais que vous vous ravissez des défaites de Marseille à RMC. C’est un petit peu vrai quand-même. Pas forcément vous, mais quelques confrères de chez vous (…) j’espère qu’ils apprécieront la plaisanterie, comme moi j’apprécie les leurs ».

Bruno Genesio dégomme un journaliste de RMC après un lapsus sur l’OM !

Quel sniper 😈 pic.twitter.com/wkoeEv4tBW — Les Trotteurs Ma Passion (@LTMP13) October 22, 2026

Cette réplique sèche et teintée d’humour confirme la tension qui entoure l’Olympique de Marseille dans un contexte sportif encore fragile. L’ambiance s’est vite détendue. Un journaliste d’ICI Provence a d’ailleurs lancé qu’« on se réjouissait ici des victoires de l’OM ». Cela a ramené le sourire sur le visage de l’ancien coach de l’OL et du LOSC.

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Derrière cette passe d’armes, Genesio affiche surtout une confiance grandissante. Après un début de saison catastrophique, ses joueurs sortent progressivement la tête de l’eau. Il reste à transfert ce regain de forme en résultat positif ce jeudi soir à Sturm Graz.