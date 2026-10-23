Accueil - Mercato OM - OM : De Lange pointe une mauvaise attitude après Sturm Graz

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Celle-ci reste en travers de la gorge de Jeffrey de Lange. Battu 1-0 par Sturm Graz jeudi en Ligue Europa, l’OM a concédé une troisième défaite de suite dans la compétition. Après la rencontre, le gardien de but a pointé les lacunes collectives de son équipe.

OM : Une première période qui laisse des regrets à Marseille

L’Olympique de Marseille vit une campagne européenne très compliquée. Sur la pelouse de Sturm Graz, les hommes de Bruno Genesio ont plié sur la plus petite des marges (1-0), après une prestation qui a laissé des traces dans le vestiaire. Le gardien Jeffrey de Lange n’a pas caché sa déception devant ce nouveau revers.

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L’OM chute à Sturm Graz (1-0), Genesio sans solution

« C’est difficile », a reconnu le portier marseillais après la rencontre. Puis il a ajouté : « La première mi-temps n’était pas bonne. On a vraiment mal démarré. C’est décevant pour moi et l’équipe, car ça a conditionné tout le reste. » Pour le gardien néerlandais, les ratés des premières minutes ont pesé sur la suite du match. L’OM n’a jamais su inverser la dynamique et repart d’Autriche sans le moindre point.

Jeffrey de Lange rejoint le constat sévère de Genesio

Le gardien partage l’analyse de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais n’a pas ménagé ses joueurs après cette défaite et a jugé la première période « insipide, pas digne d’un match de Coupe d’Europe ». Il a aussi regretté le manque de présence dans les duels et d’agressivité, deux défauts qui ont plombé son équipe.

Jeffrey de Lange a repris cette lecture à son compte. « Je suis d’accord avec le coach. On n’avait pas la bonne attitude, notamment en première mi-temps », a-t-il déclaré. Le portier ne s’est donc pas contenté de parler d’un manque d’efficacité devant le but adverse.

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Il vise aussi l’investissement collectif, qui compte énormément dans une compétition où l’intensité et la faculté de répondre aux exigences physiques peuvent décider d’un match.

Un supplément d’âme attendu avant le déplacement à Leverkusen

Le gardien marseillais a aussi insisté sur ce que réclament les soirées européennes. « En coupe d’Europe, il faut un supplément d’âme, donner plus. Mais on ne l’a pas fait », a-t-il regretté. Cette phrase résume ce que le joueur reproche à son groupe.

Au-delà du score, l’OM doit retrouver un état d’esprit plus conquérant s’il veut redresser sa situation. Les chiffres disent l’urgence. Après trois journées de Ligue Europa, Marseille compte trois défaites et pointe à la 34e place du classement.

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Le prochain rendez-vous sera périlleux, avec un déplacement chez le Bayer Leverkusen, programmé le 5 novembre. D’ici là, le staff marseillais devra tirer les leçons de cette nouvelle contre-performance. Les propos de Jeffrey de Lange traduisent une déception partagée et révèlent un chantier prioritaire : retrouver l’engagement collectif qu’il faut pour exister en Europe.