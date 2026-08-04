L’OM, une mauvaise surprise pour Bruno Genesio !

‎Bruno Genesio pensait avoir mesuré l’ampleur du défi marseillais avant de poser ses valises à l’OM, mais la réalité du terrain lui a réservé quelques surprises. L’entraîneur olympien reste déterminé malgré un effectif qu’il juge moins armé que prévu pour viser les objectifs du club.

OM : Les premières semaines à Marseille ont changé la perception de Genesio

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‎Bruno Genesio n’est pas arrivé à Marseille les yeux fermés. Dès sa présentation officielle le 15 juillet dernier, le technicien français savait que l’OM traversait une période particulière, marquée par des contraintes économiques et la nécessité de réaliser plusieurs ajustements durant le mercato.

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Pourtant, une fois plongé dans son nouveau quotidien à la Commanderie, l’ancien entraîneur du LOSC aurait constaté un manque de profondeur et de qualité dans son groupe. ‎Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, relayées sur X, Bruno Genesio espérait retrouver davantage de talent à sa disposition.

Une découverte qui n’a toutefois pas refroidi ses ambitions. Le coach marseillais reste pleinement investi dans sa mission, même s’il doit composer avec un effectif en mouvement permanent. À Marseille, le mercato ressemble parfois à une partie d’échecs où chaque départ peut modifier toute la stratégie sportive.

Un discours maîtrisé face aux contraintes du mercato

‎Depuis son arrivée, Bruno Genesio affiche une communication très claire. L’entraîneur de l’OM ne veut pas nier les difficultés, mais il souhaite préserver une base solide pour construire son projet. Lors d’une prise de parole récente, il a rappelé qu’il était conscient du contexte avant de rejoindre le club phocéen.

‎« Je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation », a expliqué Bruno Genesio. Il a également insisté sur l’importance de garder une ossature : « Je pense qu’il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1. Cela représente une garantie importante. »

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‎Le technicien sait donc que certains éléments importants pourraient quitter Marseille. Il a d’ailleurs précisé que la gestion financière ne dépendait pas de lui, en déclarant : « Il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président, Gregory Lorenzi ainsi qu’à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG. »

Des départs qui pourraient encore bouleverser l’équilibre

‎La situation sportive de l’OM reste liée aux mouvements du marché. Plusieurs joueurs sont susceptibles d’être sollicités dans les prochaines semaines. Les retours tardifs des internationaux ayant participé à la Coupe du monde 2026 ont également compliqué la préparation de Bruno Genesio, qui n’a pas pu travailler avec un groupe complet dès le départ.

‎Le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe a déjà laissé un vide offensif. D’autres dossiers pourraient encore agiter Marseille, notamment ceux de Geronimo Rulli et Facundo Medina. D’après Fabrizio Romano, le gardien argentin intéresserait Manchester City, tandis que des contacts avec le Bayer Leverkusen auraient été évoqués concernant le défenseur.

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‎À cela s’ajoute la situation de Nayef Aguerd. Selon Foot Mercato, un accord aurait été trouvé avec Al-Sadd pour le transfert de l’international marocain. Une nouvelle perte potentielle pour un entraîneur qui réclame justement de la stabilité.

‎Genesio face au vrai visage du défi marseillais

‎Le cas Bruno Genesio illustre parfaitement la complexité du projet marseillais. Un entraîneur peut accepter une mission difficile, connaître les contraintes économiques et préparer un plan de travail, mais rien ne remplace la réalité quotidienne d’un vestiaire en reconstruction. À Marseille, la pression est immédiate et chaque décision est scrutée.

‎L’ancien coach de Rennes et de Lyon possède néanmoins une expérience précieuse pour traverser cette période agitée. Sa capacité à maintenir un groupe concentré sera certainement l’une de ses grandes forces. Mais pour espérer rivaliser rapidement, l’OM devra lui offrir des garanties sportives.

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Un entraîneur peut construire une maison avec peu de moyens, mais il lui faut tout de même des fondations solides. ‎Le défi est donc lancé : transformer les incertitudes actuelles en opportunité. Bruno Genesio le sait mieux que personne, à Marseille, les résultats parlent toujours plus fort que les promesses.