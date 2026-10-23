Accueil - Mercato OM - Tension à l’OM : Timothy Weah face à la colère des supporters

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Les joueurs de l’OM n’ont pas échappé aux explications. À l’issue de la défaite à Graz, Timothy Weah et deux autres cadres du vestiaire ont dû répondre à la colère des supporters marseillais. .

OM : Coup de pression sur Timothy Weah au Sturm Graz

La soirée frustrante de l’Olympique de Marseille ne s’est pas achevée au coup de sifflet du match contre Sturm Graz. Certains joueurs de Bruno Genesio se sont présentés devant le parcage marseillais. Non pour célébrer, mais pour s’expliquer après la troisième défaite en Ligue Europa.

Cette mise au point a été vive selon les informations de L’Équipe. Surtout que l’OM occupe à présent l’avant-dernière place du classement. La déception des supporters, qui ont fait le déplacement en Autriche, était immense. Trois cadres du vestiaire ont été interpellés.

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Le quotidien sportif rapporte que Timothy Weah, Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd ont été directement sollicités par les ultras. Ces trois joueurs d’expérience sont censés montrer l’exemple dans un OM en manque de repère. Les caméras ont d’ailleurs filmé Timothy Weah, accompagné d’Emerson Palmieri, au premier rang de cet échange.

Un simple dialogue plus qu’une rupture à l’Olympique de Marseille

L’international américain traverse une période compliquée, à l’instar de son équipe. Timothy Weah compte 6 matchs pour 2 passes décisives. Des chiffres corrects, mais insuffisants pour justifier le statut de leader que les supporters attendent de lui.

Les comptes rendus divergent concernent le ton de la scène. Le Phocéen explique que le parcage a préféré le dialogue à la colère. Les fans ont même continué à chanter pour l’OM après la rencontre. Les supporters attendent surtout une réaction rapide sur le terrain.

Bruno Genesio n’a pas désapprouvé cette démarche. L’entraîneur marseillais a validé la discussion. Il s’est lui-même excusé suite à cette nouvelle déconvenue. « Je ne vais sûrement pas blâmer nos supporters qui, depuis le début de saison, nous accompagnent (..). Seulement presque s’excuser auprès d’eux pour avoir fait une première mi-temps aussi insipide ». Le coach sait que la pression populaire fait partie de l’ADN de l’Olympique de Marseille.

Une réaction attendu dimanche au Vélodrome

Son groupe a besoin d’un électrochoc. Sachant que le calendrier ne laisse guère de répit. L’OM reçoit Le Havre dimanche en Ligue 1 avec l’obligation de rassurer son public. Timothy Weah, Højbjerg et Aguerd le savent. Les galons de cadre doivent se traduire par des performances.

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Ce rappel à l’ordre produira-t-il les effets escomptés dès la prochaine sortie de l’OM ? Nous le saurons ce week-end.

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