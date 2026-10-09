Accueil - Mercato OM - OM : Quel onze pour Genesio à Troyes, sans Weah ni Højbjerg ?

L’OM devrait se présenter avec plusieurs changements face à Troyes, dimanche, en raison des absences de Timothy Weah, suspendu, et de Pierre-Emile Højbjerg, blessé. Bruno Genesio doit également surveiller l’état de santé d’Amine Gouiri, dont l’incertitude pourrait redistribuer les cartes en attaque et modifier son onze de départ.

Troyes-OM : Un casse-tête défensif qui ouvre la porte aux solutions de rechange

Bruno Genesio devra composer avec plusieurs interrogations pour bâtir sa défense face à Troyes. Jeffrey de Lange devrait conserver sa place dans les buts, tandis que Emerson Palmieri et Nayef Aguerd sont pressentis pour débuter. La présence de C. J. Egan-Riley dépendra toutefois de son rétablissement après une gêne à la cheville.

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Si le défenseur n’est pas suffisamment remis, Bamo Meïté pourrait profiter de cette situation pour intégrer le onze de départ. Sur le côté droit, l’absence de Timothy Weah, suspendu, pourrait offrir une occasion à Kelyann Bezahaf. Ulisses Garcia représente néanmoins une autre possibilité pour Genesio.

Le choix définitif dépendra notamment des besoins de l’équipe et des garanties offertes par les joueurs disponibles. Dans un match où la stabilité défensive sera essentielle, l’entraîneur marseillais devra éviter qu’un ajustement forcé ne devienne une faiblesse supplémentaire.

Nnadi et Abdelli, un duo pour rééquilibrer l’entrejeu marseillais

Au milieu de terrain, le forfait de Pierre-Emile Højbjerg constitue un véritable défi pour l’équilibre collectif. Le Danois apporte de l’impact, de l’expérience et une capacité à organiser le jeu. Pour le remplacer, Tochukwu Nnadi pourrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Himad Abdelli, qui a repris normalement après son problème à la cheville.

Cette association permettrait à Bruno Genesio de miser sur un milieu physique, capable de protéger la défense et de mieux accompagner les transitions. Ce choix reste toutefois à confirmer. L’OM a affiché des difficultés dans la gestion de certaines transitions depuis le début de saison, ce qui rendra le travail des milieux particulièrement important.

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Nnadi et Abdelli devront donc apporter davantage qu’une simple présence dans l’entrejeu. Leur capacité à récupérer les ballons, à limiter les espaces et à relancer proprement pourrait peser sur le scénario de la rencontre. Remplacer Højbjerg ne consiste pas seulement à changer un nom sur la feuille de match.

Harit, Gomes et Paixao pour soutenir une attaque sous pression

Sur les ailes, Igor Paixao devrait occuper le côté gauche, tandis que Amine Harit pourrait retrouver une place de titulaire après son retour. Dans l’axe, Angel Gomes est envisagé dans un rôle de soutien à l’attaquant. Cette configuration offrirait à Genesio plusieurs possibilités pour accélérer le jeu et créer des décalages.

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Encore faudra-t-il que les automatismes suivent. Sur le papier, les solutions existent, mais le terrain se charge généralement de rappeler que les associations ne fonctionnent pas par magie. La principale incertitude concerne Amine Gouiri. Si l’attaquant n’est pas disponible, Neal Maupay semble tenir la corde pour commencer devant, avec Faris Moumbagna comme alternative.

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Maupay peut apporter de la mobilité et participer au pressing, tandis que Moumbagna offre un profil plus puissant. Bruno Genesio devra donc arbitrer entre mouvement et présence physique dans la surface. Aucune titularisation ne peut cependant être considérée comme acquise tant que l’état de Gouiri et les derniers choix du staff ne sont pas connus.

Le onze probable de Marseille face à Troyes

Au regard des options évoquées, le onze probable de Marseille pourrait être le suivant : De Lange – Bezahaf (ou Garcia), Egan-Riley (ou Meïté), Aguerd, Emerson – Nnadi, Abdelli – Harit, Gomes, Paixao – Maupay. Cette composition reste indicative, notamment en défense, où l’état physique d’Egan-Riley pourrait obliger Genesio à revoir ses plans.

L’incertitude qui entoure Gouiri constitue également un facteur déterminant pour le choix du joueur de pointe. Ce déplacement représente aussi une occasion pour plusieurs joueurs de gagner du terrain dans la hiérarchie marseillaise.

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Les absences de Weah et de Højbjerg imposent des changements, mais elles peuvent aussi ouvrir des portes à des éléments en quête de temps de jeu. Le défi de Genesio sera de préserver les équilibres de son équipe malgré ces contraintes. Face à Troyes, la profondeur de l’effectif et la capacité des remplaçants à répondre présents pourraient compter autant que les choix tactiques de départ.