Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Kilmer Sports prépare en grand la montée en Ligue 1

Après son échange avec les propriétaires de l’ASSE, Christian Sarramagna assure que Kilmer Sports Ventures nourrit des ambitions qui dépassent la simple remontée en Ligue 1. L’ancien Vert estime que les nouveaux dirigeants veulent installer durablement Saint-Étienne parmi les équipes capables de jouer les premiers rôles.

ASSE : Pourquoi les ambitions de Kilmer dépassent-elles la remontée ?

Le témoignage de Christian Sarramagna, recueilli par Laurent Hess pour La Voix des Verts, apporte un éclairage particulier sur les intentions des nouveaux propriétaires de l’ASSE. L’ancien ailier stéphanois a rencontré les dirigeants de Kilmer Sports Ventures et dit avoir découvert des responsables « très ambitieux » et « très investis pour ce club ».

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Son constat s’appuie aussi sur le début de saison. Après sept journées de Ligue 2, Sarramagna considère que les Verts ont montré des qualités encourageantes, tout en appelant à davantage de régularité. « Sincèrement, je pense que c’est un très bon début de saison. Maintenant, il faut de la régularité », explique-t-il à La Voix des Verts.

Kilmer veut-il déjà installer l’ASSE parmi les cadors ?

Le discours rapporté par Sarramagna va clairement au-delà de la seule accession à l’élite. Selon lui, les propriétaires nord-américains ne se contentent pas de viser un retour rapide en Ligue 1 : ils auraient l’ambition de construire un projet suffisamment solide pour permettre ensuite au club de peser davantage.

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« Je pense qu’ils vont se donner les moyens pour retrouver non seulement l’élite, mais de jouer les tout premiers rôles », affirme l’ancien Stéphanois. Une précision s’impose toutefois. Loin d’être une déclaration officielle, ce témoignage traduit les réelles ambitions des dirigeants stéphanois pour le club du forez. Le projet reste donc une ambition de long terme, dont la première étape demeure la remontée dans l’élite.

Quel collectif peut porter cette ambition ?

Sur le terrain, Sarramagna apprécie surtout l’état d’esprit du groupe. Il regrette néanmoins le départ de Lucas Stassin, tout en considérant que l’effectif conserve une base collective intéressante. « Je regrette le départ de Lucas Stassin, mais dans l’ensemble, je trouve qu’il y a un très bon collectif avec une très bonne mentalité », souligne-t-il.

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Le contexte donne du poids à cette appréciation. Après sa relégation, l’AS Saint-Etienne doit d’abord retrouver une régularité suffisante pour transformer ses bonnes séquences en résultats durables. La pression sera donc double : répondre à l’urgence sportive de la Ligue 2 tout en construisant progressivement les fondations du projet porté par Kilmer.

Sarramagna insiste également sur l’accueil réservé aux anciennes figures du club. « Ils ont été respectueux des anciens. Nous avons été très bien reçus », témoigne-t-il. Entre héritage stéphanois et nouvelles ambitions, les propriétaires semblent ainsi vouloir avancer sans tourner le dos à l’histoire du club.

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Pour l’ASSE, le chemin reste toutefois long. La Ligue 1 constitue le premier rendez-vous, tandis que les premiers rôles évoqués par Sarramagna appartiennent encore à l’étape suivante. Kilmer devra désormais transformer les ambitions perçues par l’ancien Vert en décisions concrètes, puis en résultats. Dans le football, les promesses sont rapides à annoncer ; le classement, lui, ne négocie jamais.