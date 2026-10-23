Accueil - Mercato OM - OM : Angel Gomes a grillé sa dernière carte auprès de Genesio

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Angel Gomes a quitté la pelouse dès la pause, jeudi soir, pendant la défaite de l’OM contre le Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa. Bruno Genesio l’avait pourtant soutenu avant le match, mais le milieu anglais a de nouveau déçu.

Sturm Graz-OM : Une mi-temps de trop pour Angel Gomes

Très critiqué, mais jamais abandonné par son entraîneur. Titulaire, Angel Gomes n’a pas convaincu Bruno Genesio. Le milieu de terrain de l’OM a souffert face à l’intensité du Sturm Graz et a laissé sa place à la pause. Le technicien français a tranché alors que les prestations de l’Anglais posent question depuis plusieurs semaines.

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Son bilan en 45 minutes : aucun tir cadré, 43 % de duels remportés, trois ballons perdus. Discret dans l’entrejeu, le numéro 7 marseillais n’a pas aidé son équipe à contrôler la rencontre. Les Autrichiens, plus présents dans les duels, ont gardé l’avantage, et Gomes n’a rien changé avant de sortir.

Genesio rappelle ses joueurs à l’ordre

Cette décision détonne avec les propos antérieurs de Bruno Genesio. Avant la rencontre contre l’Olympiakos, il se disait « globalement satisfait » d’Angel Gomes depuis le début de saison, même s’il admettait ses difficultés à Troyes. Il louait aussi sa polyvalence et son implication à l’entraînement. Après la défaite, le technicien a surtout visé l’attitude de son équipe durant les 45 premières minutes.

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« Je suis surtout déçu par la première mi-temps, on peut rater des choses », a-t-il lâché en conférence de presse. Il a refusé de ramener les ennuis de son groupe à une seule erreur, celle de Kamissoko, et déploré le manque de réponse physique de ses joueurs. « On a été dominés dans tous les duels, on s’est fait tamponner dans tous les points chauds, on n’a pas répondu dans ce domaine-là », a-t-il enchaîné.

Un avertissement plus collectif qu’individuel

Genesio n’a pas cité Angel Gomes nommément. Il a épinglé l’attitude générale de son équipe et son incapacité à répondre à l’intensité adverse. Mais sortir un titulaire à la pause, ça se remarque. Cela montre au moins que l’entraîneur voulait changer l’équilibre de son équipe après une première période ratée.

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À 26 ans, l’ancien Lillois a pourtant beaucoup joué : dix apparitions et 649 minutes toutes compétitions confondues avant ce match. Cela prouve la confiance reçue jusqu’ici, mais ne garantit pas une place durable dans le onze de départ. Cette sortie précoce pourrait bien être un message fort envoyé à l’Anglais par son entraîneur.

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Dimanche, pour la huitième journée de Ligue 1, l’OM reçoit Le Havre : nouvelle échéance pour Angel Gomes. Après sa sortie anticipée en Autriche, le milieu devra attendre la composition de son entraîneur pour connaître son statut. Titulaire, il pourrait répondre sur le terrain ; remplaçant, il y verrait le signe que son rôle est revu.

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Pour Genesio, le sujet ne se limite pas à l’Anglais. À Graz, Marseille a montré ses faiblesses dans les duels et dans l’engagement collectif, et le coach doit corriger cela. Gomes, lui, devra peser de nouveau dans l’entrejeu s’il veut compter à Marseille. Sa sortie à la pause sonne comme un avertissement, mais seule la composition du prochain onze dira ce qu’elle vaut vraiment.