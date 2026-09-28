OM : Bruno Genesio met la pression sur Keyliane Abdallah

Bruno Genesio attend beaucoup de Keyliane Abdallah. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a ainsi décidé de mettre la pression sur le jeune attaquant marseillais. Et les premiers résultats sont plus ou moins convaincants.

OM : Keyliane Abdallah sous la surveillance de Bruno Genesio

Keyliane Abdallah est incontestablement l’une des belles surprises du début de l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 20 ans est parvenu à tirer son épingle du jeu alors que son équipe reste sur six défaites en six matchs. La Provence rapporte que Bruno Genesio garde une exigence quotidienne avec son jeune poulain.

L’entraîneur de l’OM veille sans relâche à ce que Keyliane Abdallah progresse constamment tout en gardant les pieds sur terre. Ce suivi rigoureux indispensable pour accompagner le natif de Marseille dans l’apprentissage du haut niveau. Cela lui permettra certainement de de franchir les caps nécessaires sans brûler les étapes.

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Ce besoin d’un encadrement n’est d’ailleurs pas nouveau. Christian Bracconi, ancien technicien des U19 de l’OM, se souvient des débuts rugueux du joueur sous ses ordres. Il explique : « les trois premières semaines après mon arrivée, il avait pris cher ! Il n’était pas suffisant, était très nonchalant et dès qu’il faisait de bonnes performances, il se relâchait. Il avait de l’arrogance dans le bon sens du terme. Il fallait le secouer, mais j’ai décelé immédiatement chez lui un talent pur ».

Sa côte explose sur le marché des transferts

Ce diagnostic précoce confirmait déjà l’immense potentiel brut du jeune garçon. Il faudra absolument canaliser son investissement. Bruno Genesio le sait très bien. Surtout que la cote du neveu de Toifilou Maoulida monte en flèche sur le marché des transferts. À en croire la dernière mise à jour du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande a littéralement explosé. Elle est passée de 50 000 euros au terme du précédent exercice à 5 millions d’euros.

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La cote de Keyliane Abdallah a visiblement été multiplié par cent. Cette progression spectaculaire vient récompenser les performances remarquées du Minot marseillais. Ce dernier s’impose progressivement dans la rotation offensive de Bruno Genesio. Notamment sur le flanc droit où il a trouvé le chemin des filets en Ligue Europa face au Besiktas en dépit de la lourde défaite de son équipe (1-4).

Un retour prometteur à l’Olympique de Marseille

Le jeune ailier droit en est à deux buts marqués en 6 rencontres disputées avec l’Olympique de Marseille cette saison. Le jeune ailier profite pleinement de la configuration estivale de l’OM. Rappelons que l’effectif marseillais s’est retrouvé considérablement dégarni cet été, n’ayant signé aucune recrue durant le mercato.

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Keyliane Abdallah a fait son retour d’un prêt de six mois à Tarragone, en troisième division espagnole. Il a su s’étoffer physiquement et vaincre sa nature discrète pour glaner plus de temps de jeu à l’OM. S’il poursuit sur cette lancée sous la houlette vigilante de Bruno Genesio, le prodige marseillais continuera de faire parler de lui sur les pelouses de Ligue 1 et au-delà.

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