Accueil - Mercato ASSE - ASSE : une déclaration de Ripoll qui interpelle les Verts

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Sohaib Naïr s’apprête à retrouver Guingamp, son ancien club, avec le maillot de l’ASSE sur les épaules. À la veille de ces retrouvailles, son ancien entraîneur Sylvain Ripoll a eu une phrase qui ne rassurera pas tout à fait les supporters stéphanois : pour lui, Saint-Étienne n’est qu’une étape.

Guingamp-ASSE : Ripoll voit Naïr beaucoup plus haut

Le technicien breton connaît le défenseur central mieux que personne. Sous ses ordres, Naïr a disputé 52 matchs avec l’En Avant, dont 45 en Ligue 2. Interrogé sur son ancien joueur, Ripoll ne s’est pas embarrassé de précautions : « Quand il est parti, j’ai toujours dit qu’il avait beaucoup de choses pour aller au très haut niveau et je pense que c’est juste un palier intermédiaire pour lui. »

Le compliment a un revers. Dans la bouche d’un entraîneur qui l’a vu grandir, le « très haut niveau » ne désigne pas la Ligue 2, ni même une Ligue 1 jouée pour le maintien. Le message vaut autant pour le joueur que pour ses futurs prétendants.

Pourquoi Naïr est le pari le moins risqué du mercato de l’ASSE ?

Recruté l’été dernier pour moins de deux millions d’euros par la cellule pilotée par Kilmer Sports Ventures, le Franco-Algérien né à Saint-Denis s’est installé sans le moindre temps d’adaptation. Neuf titularisations en neuf apparitions, 810 minutes de championnat, le cinquième temps de jeu de l’effectif : Ian Cathro l’a associé à Julien Le Cardinal à chaque fois qu’il était disponible.

À voir

ASSE : Breum s’offre une nouvelle dent avant Guingamp

Sa seule absence remonte à la réception de Nantes, qu’il a manquée pour cause de maladie, Kévin Pedro prenant alors sa place. Les Verts l’ont emporté 1-0 sans lui, avant que son retour dans le groupe ne soit confirmé pour le déplacement en Bretagne.

Le bilan collectif plaide pour lui. Avec huit victoires en dix journées, l’AS Saint-Étienne occupe la tête de la Ligue 2, quatre points devant Montpellier.

Un départ de l’ASSE dès l’été 2027 ?

C’est là que la phrase de Ripoll prend tout son sens. Un défenseur titulaire indiscutable, acheté à bas prix, attire forcément l’œil des recruteurs. Quelques prétendants pourraient se manifester dès le prochain marché estival, ce qui ouvrirait la porte à une revente rapide.

Le club n’est pourtant pas en position de faiblesse. Naïr est lié aux Verts jusqu’en juin 2030, ce qui laisse aux dirigeants la main sur le calendrier et sur le prix. Aucune offre n’a été évoquée à ce stade, et rien n’indique que le joueur pousse pour partir.

À voir

Ballon d’Or 2026 : Riolo soulève une question gênante

Le scénario le plus probable reste lié au classement. Une montée en Ligue 1 offrirait au défenseur la vitrine qu’il recherche sans avoir à changer de club, et l’inciterait sans doute à prolonger l’aventure au moins une saison. À l’inverse, un échec dans la course à l’accession rendrait les arguments de Saint-Étienne beaucoup plus fragiles face à une offre de l’élite.

Retrouvez toute l’actualité des Verts dans notre rubrique Mercato ASSE.

Lire aussi : ASSE : Sohaib Naïr de retour, Cathro face à un dilemme

À voir

OM : un lien avec McCourt relance la piste Guillaume Restes

Lire aussi : ASSE : Naïr révèle ce qui a changé dans la tête des Verts depuis Metz