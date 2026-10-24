Accueil - Mercato OL - OL : Commotion cérébrale pour Steeve Kango ? la réponse est tombée

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Le jeune joueur de l’OL, Steeve Kango, touché à la tête à Hoffenheim et évacué d’urgence à l’hôpital, est hors de danger. Cependant, il doit consulter un spécialiste pour vérifier une commotion cérébrale.

OL : Steeve Kango hors de danger après sa violente chute à Hoffenheim

L’OL peut se réjouir d’une bonne nouvelle. Steeve Kango va mieux après sa terrible chute sur la nuque, lors du match contre le TSG Hoffenheim, jeudi dernier en Ligue Europa. Selon les premiers diagnostics, il va mieux et il est rentré d’Allemagne avec l’équipe de Lyon, vendredi. L’Équipe assure « les radios passées pendant la nuit à l’hôpital n’ont finalement rien révélé de grave ».

Le défenseur latéral avait été percuté violemment dans un duel aérien par Tim Lemperle avant la demi-heure de jeu. Il avait été évacué sur civière, avec une minerve autour du cou, par les pompiers. Après les premiers examens et soins à l’hôpital en Allemagne, le joueur de 19 ans avait rejoint ses coéquipiers à l’hôtel.

Contrôle complémentaire pour une commotion cérébrale

Rentré à Lyon, il n’a pas participé au décrassage du groupe et il ne pourra pas jouer le choc contre le PSG, le lundi 26 octobre (20 h 45). D’après le quotidien sportif, Steeve Kango doit consulter un spécialiste pour des examens complémentaires.

Il devait être ausculté ce samedi pour déterminer s’il souffre d’une commotion cérébrale ou non. Si c’est le cas, il sera mis au repos immédiatement pour une durée de trois semaines, comme le recommande le protocole.

La première du jeune défenseur s’est mal passé !

Pour sa première apparition avec l’équipe professionnelle de l’Olympique Lyonnais cette saison, Steeve Kango était titulaire jeudi contre Hoffenheim, lors de la 3e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa. Il était positionné comme arrière latéral droit.

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Dans la foulée de sa blessure, il avait été remplacé par Noham Kamara à la 32e minute, pendant que les deux équipes étaient à égalité (0-0). L’OL a finalement perdu la rencontre outre-Rhin (3-0).

Découvert en fin de saison dernière au sein de l’équipe de Paulo Fonseca, Steeve Kango avait pris part à 4 matchs en Ligue 2 et 2 en coupe d’Europe, entre mars et avril 2026. Freiné par ce violent choc, il devra patienter avant de faire sa deuxième apparition cette saison.

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