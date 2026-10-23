Accueil - Mercato OL - OL : Après la défaite à Hoffenheim, Lyon se tourne vers l’UEFA

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L’OL demande des comptes à la Fédération de football allemande et à l’UEFA, après la défaite contre le TSG Hoffenheim, lors de la 3e journée de phase de ligue de la Ligue Europa.

Ligue Europa : L’OL s’incline à Hoffenheim et quitte le Top 8 !

L’OL s’est incliné jeudi face au TSG Hoffenheim en Ligue Europa. Elle a concédé trois buts à la SNP Arena de Sinsheim, sans en inscrire un seul. Après les victoires contre le Royal Sporting Club Anderlecht (1-2) et Crystal Palace de Pierre Sage (3-2) en phase de ligue, l’équipe de Lyon n’a pas pu enchaîner. Et la conséquence est immédiate !

Elle est éjectée du top 8, qualificatif directement pour les huitièmes de finale de la Ligeu Europa. L’Olympique Lyonnais se retrouve désormais au 12e rang, derrière des équipes jugées modestes, comme Ferencvaros (Hongrie), l’Union Saint-Gilloise (Belgique) ou encore Omonia Nicosie (Chypre).

La Real Sociedad et Leverkusen sur le chemin de Lyon

Néanmoins, rien n’est encore joué pour le club rhodanien ! Il reste cinq journées à disputer dans l’unique groupe de 36 équipes. Paulo Fonseca et ses joueurs affronteront respectivement la Real Sociedad (5 novembre), Lilleström SK (26 novembre), l’Union Saint-Gilloise (10 décembre), Jagiellonia Bialystok en Pologne (21 janvier) et le Bayer Leverkusen (28 janvier).

Supporters retenus à Hoffenheim : L’OL exige des explications à l’UEFA et aux autorités

Entretemps, l’OL a décidé d’apporter tout son soutien à ses supporters empêchés d’apporter leur soutien aux Gones à Hoffenheim. Le club déplore le traitement réservé à ses supporters se rendant au match et demande des explications aux autorités fédérales allemandes, ainsi qu’à l’UEFA.

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« L’Olympique Lyonnais avait longuement préparé le match avec les autorités locales allemandes dont l’OL tient à saluer le travail. La rencontre avait été jugée à faible risque par l’ensemble des parties prenantes.

Pourtant, à la surprise de tous les acteurs impliqués, plusieurs supporters de l’Olympique Lyonnais ont été retenus par la police fédérale allemande à la frontière, sans explication à date, les empêchant d’assister au match.

L’OL demande à l’UEFA et aux autorités fédérales allemandes de faire toute la lumière sur ces événements et partage la déception de ses fans. Le club accompagnera ses supporters pour faire valoir leurs droits de se déplacer pour soutenir leur équipe », a écrit le club rhodanien, dans un communiqué officiel.

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En attendant la réponse à cette demande express de la Direction de Lyon, Paulo Fonseca doit préparer son équipe pour rebondir rapidement en Ligue 1, contre le PSG, le lundi 26 octobre (20h30) au Parc des Princes.

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