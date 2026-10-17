OL : Après Palace, Fonseca annonce des changements majeurs contre Nice

Absent contre Lens et Crystal Palace, Moussa Niakhaté est apte contre Nice, dimanche. Une bonne nouvelle pour l’équipe de Lyon, qui a besoin de solidité défensive. Paulo Fonseca annonce aussi une profonde rotation.

OL : Sans Moussa Niakhaté, Lyon prend 4 buts en 2 matchs !

L’OL a affronté le RC Lens sans Moussa Niakhaté, lors de la 6e journée de Ligue 1. Les Gones s’étaient inclinés à Bollaert-Delelis (2-1). Le défenseur central de 30 ans était dans le groupe contre Crystal Palace en Ligue Europa, jeudi soir, mais il était resté sur le banc.

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Cette fois, l’équipe de Paulo Fonseca a remporté le match de la 2e journée de la phase de ligue. Elle a filé trois buts aux Eagles de Pierre Sage, mais en a concédé deux. Lors de ces deux matchs disputés sans son capitaine, le club rhodanien a concédé quatre buts.

Avec le défenseur Sénégalais, l’Olympique Lyonnais est plus solide

Or avec ce dernier sur le terrain, l’Olympique Lyonnais n’avait concédé que trois buts en cinq matchs de suite, hormis les préliminaires de la Ligue des champions en août, avant le début de la saison.

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Pour être plus précis, Moussa Niakhaté a pris part aux victoires de Lyon contre l’AJ Auxerre (3-1), le Stade Rennais (4-0) et Anderlecht (2-1) en Belgique. Il était aussi présent face au Havre (1-1) et le Paris FC (0-0). Le constat est donc clair : en l’absence de l’international sénégalais (37 sélections) l’équipe de l’OL est diminuée.

Le capitaine Niakhaté disponible contre l’OGC Nice

Remis de la blessure aux ischio-jambiers, contractée en sélection pendant la trêve internationale, il est désormais opérationnel. L’entraîneur de l’équipe rhodanienne a annoncé sa disponibilité contre l’OGC Nice, dimanche lors de la 7e journée de championnat.

« Moussa Niakhaté a pu s’entraîner avec nous depuis mardi, mais sans grande intensité », a expliqué Paulo Fonseca après Crystal Palace, avant de confirmer qu’il est désormais « prêt à jouer ». Le technicien portugais a annoncé des changements, notamment dans l’axe.

Une grosse rotation annoncée par Fonseca

« Je ferai du turnover avec beaucoup de joueurs. On a des positions plus dures à changer, mais on en a où il y a la possibilité de changer, comme les défenseurs centraux, au milieu aussi », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match, ce samedi.

« C’est impossible de faire jouer tous les joueurs qui ont joué le dernier match. Le match était très intense physiquement, des joueurs sont fatigués. On peut changer pour avoir une équipe fraîche, ce sera un match très intense aussi. J’ai confiance en tous les joueurs. Ce sont des opportunités pour ceux qui ne jouent pas beaucoup », a justifié Fonseca, tout en annonçant la titularisation de Rémy Descamps.

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L’expérimenté défenseur devrait retrouver sa place de titulaire en charnière centrale probablement au côté de Felix Bacher. Ruben Kluivert devrait lui retourner sur le banc après avoir assuré l’intérim à Lens et contre Palace.