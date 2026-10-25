Accueil - Mercato OM - OM : Genesio assume et protège son vestiaire avant Le Havre

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Bruno Genesio a pris sa part de responsabilité après la défaite de l’OM contre le Sturm Graz en Ligue Europa, et il a couvert ses joueurs avant la réception du Havre, ce dimanche. Samedi, en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a admis qu’il devait revoir ses choix tactiques et sa façon d’aborder les matchs. L’objectif : relancer son équipe.

OM : Bruno Genesio refuse de faire porter le chapeau à ses joueurs

Cette défaite européenne relance le doute autour de l’OM, dont le début de saison part dans tous les sens. A la traîne en championnat, les Phocéens enchaînent aussi les déconvenues en Ligue Europa avec une troisième défaite en autant de matchs. Pour autant, Bruno Genesio ne veut pas accabler son vestiaire.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a préféré endosser sa part de faute plutôt que d’accuser seuls ses joueurs. « Le premier qui doit se poser des questions sur l’approche des matchs, c’est moi », a-t-il déclaré. Selon lui, les hauts et les bas de son équipe d’un match à l’autre l’obligent aussi à regarder son propre travail. Quand le message ne passe pas, l’entraîneur doit se remettre en cause.

Un message à clarifier après les erreurs européennes

Genesio ne s’arrête pas à l’attitude. Il a surtout pointé les pertes de balle dans des zones dangereuses, qui fragilisent l’équilibre collectif et rendent les matchs plus difficiles à contrôler. Les ajustements toucheront donc la technique comme l’organisation tactique et l’homme de 60 ans ne se le cache pas du tout.

« C’est mon devoir de se poser des questions pour voir ce que l’on peut améliorer techniquement et tactiquement », a-t-il expliqué. Il insiste aussi : il faut questionner le contenu de ses consignes et ses décisions. Genesio laisse ainsi entendre l’impression que son message ne passe peut-être pas auprès de ses joueurs.

Deux victoires pour relancer la confiance marseillaise

Il faut réagir vite. Après quatre défaites de suite, l’OM avait repris des couleurs avec deux succès en Ligue 1, contre Troyes et Angers, avant que le Sturm Graz ne coupe cet élan en Ligue Europa. Cette alternance dit bien le manque de régularité que Marseille doit corriger.

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Le club phocéen occupe la dixième place du championnat, avec trois victoires et quatre défaites en sept journées. En Europe, Marseille n’a toujours pas pris de point après trois matches. Ces chiffres montrent le fossé entre les ambitions du club et ses résultats depuis le début de saison.

Le Havre puis Toulouse, deux rendez-vous à ne pas manquer

Le Havre offre une première chance de remettre l’Olympique de Marseille sur de meilleurs rails. Toulouse suivra, toujours en Ligue 1. Deux matchs pour reprendre confiance et remonter vers le premier tiers du classement, si les mots se traduisent en progrès sur la pelouse.

Genesio dit croire en son effectif : « Je sens que ce groupe a des moyens. On a montré qu’on pouvait rebondir. » Il place donc l’effort d’amélioration chez le staff autant que chez les joueurs. Reste à voir si cette volonté de protéger le vestiaire et de corriger les erreurs donnera dès dimanche un match plus solide face au Havre.