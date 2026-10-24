Accueil - Mercato OM - OM : Neal Maupay et Angel Gomes punis par Bruno Genesio ?

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Protecteur avec son groupe depuis le début de la saison, Bruno Genesio n’a pas du tout apprécié la performance de son équipe à Sturm Graz en Europa League. Après la défaite de l’OM en Autriche, Neal Maupay et Angel Gomes ont notamment perdu gros.

OM : Bruno Genesio explique ses choix sur Neal Maupay et Angel Gomes

Après deux victoires en Ligue 1 contre l’ES Troyes AC et Angers SCO, l’Olympique de Marseille espérait revenir d’Autriche avec un résultat positif en poche contre le Sturm Graz. Les Marseillais se sont finalement inclinés 1-0, compromettant très fortement leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.

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Au-delà du résultat et de ses conséquences, Bruno Genesio a surtout été très déçu par les prestations de certains joueurs, en attestent ses deux changements à la mi-temps avec les entrées en jeu d’Himad Abdelli et d’Igor Paixao en lieu et place de Nel Maupay et Angel Gomes. L’ex-attaquant de Brighton et le milieu de terrain anglais ont perdu énormément de points et de crédit aux yeux de leur entraîneur.

Les deux joueurs pourraient même avoir grillé leur chance pour les semaines à venir et ne plus entrer dans les plans de Bruno Genesio. Le technicien français a d’ailleurs confirmé qu’il avait été déçu par plusieurs prestations, ce samedi en conférence de presse.

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« J’ai sorti deux joueurs. En l’occurrence Neal Maupay et Angel Gomes. Il y aurait pu en avoir d’autres. Je n’étais pas satisfait de ce que je voyais, en termes d’engagement. C’était un problème collectif », a d’abord lancé le successeur de Habib Beye avant de poursuivre.

« Je peux admettre et comprendre qu’on rate des choses. Mais on a beaucoup trop manqué dans l’engagement. C’est essentiel en Coupe d’Europe. Mais il ne faut pas stigmatiser les deux joueurs. Il faut se rappeler le parcours de certains joueurs qui sont à l’OM, ils ont besoin de confiance pour améliorer la performance », regrette Bruno Genesio.

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Certains spécialistes de l’OM ajoutent même Geoffrey Kondogbia dans la catégorie des « cadres » très décevants. Ainsi, ces trois joueurs ont désormais peu de chances de démarrer face au Havre ce dimanche à 17h15 au Vélodrome, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1.