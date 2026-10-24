Accueil - Mercato OM - OM : La consigne reçue par les joueurs pour reconquérir le Vélodrome

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Battu par Sturm Graz (1-0) en Ligue Europa, l’OM doit retrouver de l’engagement pour renouer avec la confiance de ses supporters au Vélodrome. Vendredi, Éric Di Meco a envoyé un message ferme aux hommes de Bruno Genesio.

OM : Une exigence simple pour retrouver la ferveur du Vélodrome

À Marseille, les résultats ne suffisent pas à définir la relation entre une équipe et son public. Trois défaites en trois matchs de Ligue Europa, et pourtant les tribunes patientent encore. Étonnant, non ? Éric Di Meco s’est penché sur ce paradoxe vendredi dans le Super Moscato Show, sur RMC Sport.

L’ancien défenseur marseillais a lancé un message cru, mais fort, aux hommes de Bruno Genesio, en insistant sur l’investissement de chacun comme du groupe. « Vous avez juste un truc à faire : dépouillez-vous sur le terrain, montrez que vous êtes fiers de porter ce maillot, et que vous faites le maximum », a-t-il déclaré. Pour lui, le public attend d’abord de l’engagement.

Le combat avant le résultat, une priorité absolue

Pour Éric Di Meco, les supporters peuvent accepter les limites sportives d’une équipe, à condition que les joueurs ne trichent pas dans l’effort. « Personne ne vous tiendra rigueur d’être moyen », a-t-il expliqué. L’ancien international français sépare ainsi le niveau de jeu, parfois insuffisant, de l’attitude montrée sur la pelouse.

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Au Vélodrome, cette exigence pèse plus lourd, car la ferveur populaire y rime depuis toujours avec des attentes élevées. La patience actuelle des supporters de l’OM offre donc aux Olympiens une chance de se rapprocher de leur public. Reste à savoir si cette indulgence recevra une réponse concrète dans les duels, les courses et l’intensité collective.

L’OM doit réagir pour préserver ses ambitions

Sur le plan sportif, Éric Di Meco ne tient pas la saison marseillaise pour perdue. Selon lui, une place entre la cinquième et la septième position en Ligue 1 reste à portée. Cet objectif exige pourtant une réaction rapide, tant les difficultés européennes plombent la dynamique de l’équipe.

Neuvième avant le début de la huitième journée de championnat, l’OM reçoit Le Havre au stade Vélodrome dimanche à 17 h 15, et doit y montrer un visage plus combatif. Après le revers européen, ce match offre l’occasion de prouver que le message de Di Meco a été entendu. À Marseille, on reconquiert les supporters par des actes sur le terrain.