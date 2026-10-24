Accueil - Mercato OM - Mercato OM : La Fiorentina prépare une offre pour Højbjerg

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Susceptible de quitter l’OM lors du prochain mercato hivernal, Pierre-Emile Højbjerg est ciblé par la Fiorentina pour renforcer son milieu de terrain. Le club italien prépare son offensive pour le joueur de 31 ans.

Mercato : La Fiorentina veut profiter de la situation de l’OM pour Højbjerg

L’Olympique de Marseille semble confronté à une situation complexe concernant son effectif, notamment en raison de contraintes financières pesantes. La gestion de la masse salariale devient de plus en plus difficile, ce qui pourrait avoir des répercussions sur certains joueurs-cadres comme Pierre-Emile Højbjerg. Le contrat de l’international danois avec l’OM court jusqu’en juin 2028, ce qui constitue un engagement à long terme pour le club.

Lire aussi : Dégraissage à l’OM : Hojbjerg et Kondogbia sacrifiés cet hiver ?

Cependant, plusieurs clubs européens s’intéressent à lui, ce qui pourrait changer la donne lors du prochain mercato hivernal. La Fiorentina et la Juventus Turin sont notamment citées comme étant très intéressées par les services de l’ancien milieu de terrain de Tottenham. Le club florentin aurait déjà identifié Pierre-Emile Højbjerg comme l’une de ses priorités pour le mois de janvier, selon les informations de TMW.

À voir

Luis Enrique ne blâme pas la LFP pour le report du match PSG – OL

Les dirigeants marseillais chercheraient avant tout à réduire la masse salariale, ce qui pourrait compter dans les discussions autour du protégé de Bruno Genesio. Dans cette hypothèse, une proposition légèrement supérieure à 10 millions d’euros pourrait suffire à ouvrir la porte à un départ.

Lire aussi : OM : Le retour de Højbjerg soulève une vraie question tactique

Le Danois avait déjà été annoncé sur le départ durant l’été. Il avait notamment refusé une proposition de Newcastle United, préférant poursuivre son aventure à Marseille, mais sa situation pourrait de nouveau être observée par plusieurs clubs à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal. Son départ permettrait à l’OM d’alléger sa masse salariale, ce qui pourrait être une solution pour les difficultés financières que rencontre le club.

Pierre-Emile Højbjerg ouvert à une arrivée en Serie A

La Fiorentina ne serait pas la première formation italienne associée au joueur. Les noms de la Juventus Turin et de l’AC Milan avaient également circulé ces derniers mois, sans qu’aucune de ces pistes ne débouche sur une opération concrète. Højbjerg verrait toutefois d’un bon œil une expérience en Serie A, selon les éléments rapportés par le journal Le Phocéen.

Lire aussi : OM : Hojbjerg écarté du groupe plus longtemps que prévu ?

À voir

Stade Rennais : Estéban Lepaul forfait face au RC Strasbourg

Pour le moment, aucun accord n’a été conclu et aucune offre officielle n’a été rapportée concernant un éventuel transfert vers la Fiorentina. Si Pierre-Emile Højbjerg quitte l’Olympique de Marseille le club marseillais pourrait perdre un élément clé de son milieu de terrain en plein milieu de saison. Cela nécessiterait alors une adaptation rapide de la part du staff technique et pourrait avoir des répercussions sur les performances de l’équipe.

Lire la suite sur l’OM

OM : Neal Maupay et Angel Gomes punis par Bruno Genesio ?

Mercato OM : Marseille en difficulté, que prépare Lorenzi pour l’hiver ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien Spur est toujours évalué à 15 millions d’euros. Après avoir refusé de retourner en Angleterre, Hojbjerg donnera-t-il son aval pour découvrir la Serie A ?

À voir

Mercato : Les vérités de Neymar sur son passage au Paris SG