Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Igor Paixão dans le viseur de Vasco au Brésil

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Igor Paixão va-t-il repasser par le Brésil quelques mois après son arrivée à l’OM ? Vasco da Gama a coché son nom, mais personne n’a appelé. Aucune démarche concrète n’a encore été entreprise.

Mercato OM : Vasco s’intéresse à Paixão

Le prochain mercato hivernal de l’OM pourrait bien tourner autour d’Igor Paixão. Le club de Rio de Janeiro garde un œil attentif sur la situation de l’attaquant brésilien. L’info est signée du journaliste Marcus Jacobson, de la chaîne Detetives Vascaínos. Mais cet intérêt affiché n’a pas encore débouché sur la moindre négociation concrète.

Premier frein pour les ambitions de Vasco, l’entourage du joueur n’aurait reçu aucune prise de contact de la formation brésilienne. Et l’ancien joueur de Feyenoord viserait d’abord une suite de carrière sur le Vieux Continent.

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Rentrer au pays n’est donc pas vraiment son scénario préféré, du moins à ce stade. Pour Vasco, un simple intérêt ne suffira sans doute pas. Il faudra probablement bien davantage pour espérer convaincre l’attaquant marseillais.

Les révélations de Toubache-Ter relancent le dossier

Cette piste brésilienne arrive dans un climat plutôt tendu à Marseille. Sur son compte X, l’insider Mohamed Toubache-Ter a avancé que deux joueurs importants de l’effectif olympien, Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão, voudraient quitter le club dès janvier 2027. « Højbjerg & Paixão veulent quitter Marseille en Janvier prochain », a-t-il notamment écrit, avant d’ajouter : « La communication de la femme de ce dernier agace énormément !! »

Ces propos changent sensiblement la lecture globale du dossier de l’international brésilien. Paixão était déjà vers la sortie l’été dernier avant que son départ ne soit avorté. L’OM, de son côté, n’a encore annoncé aucune décision concernant son avenir pour cet hiver.

Højbjerg & Paixão veulent quitter Marseille en Janvier prochain.



La communication de la femme de ce dernier agace énormément !!



Pour satisfaire Mc Court, le secteur sportif va valoriser des jeunes. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 29, 2026

Un investissement important et un contrat qui pèsent dans la balance

Débarqué de Feyenoord à Marseille à l’été 2025, Igor Paixão a représenté un investissement assez lourd pour les dirigeants olympiens. Son transfert avait été estimé à environ 30 millions d’euros. L’ailier brésilien est aussi lié au club phocéen jusqu’en juin 2030, et ce contrat donne ainsi à Marseille la main en cas de négociation éventuelle.

Sur le terrain, ses statistiques restent plutôt contrastées. En dix rencontres disputées cette saison, dont huit comme titulaire, il affiche deux buts et une passe décisive selon le décompte communiqué. Ses récentes réalisations contre Angers puis contre Le Havre suggèrent pourtant qu’il retrouve peu à peu de l’efficacité.

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Un éventuel départ en janvier forcerait donc Bruno Genesio à repenser ses solutions offensives en pleine saison. Entre l’intérêt de Vasco, les envies de départ rapportées et la préférence européenne, beaucoup de points restent à éclaircir. Un seul est sûr : aucune opération avec le club brésilien n’est actuellement engagée.