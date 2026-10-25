Accueil - Mercato OM - OM-Le Havre : le onze de Genesio presque fixé, un seul doute subsiste

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Dimanche à 17 h 15, l‘OM devrait aligner ses titulaires habituels face au Havre AC pour la 8e journée de Ligue 1, après la rotation tentée en Ligue Europa. Bruno Genesio reconduirait un onze très proche de sa composition type. Un seul point d’interrogation subsiste tout de même, au milieu de terrain.

OM-Le Havre : Les cadres marseillais reprennent les commandes

Battu 1-0 par le Sturm Graz jeudi en Ligue Europa, l’OM va changer de visage pour le championnat, avec plus d’expérience. D’après RMC Sport, les jeunes alignés en Autriche devraient laisser leur place aux habituels titulaires pour affronter Le Havre. Marseille veut effacer ce revers européen en s’appuyant sur une équipe nettement plus classique.

En défense, Timothy Weah est attendu au poste de latéral droit et devrait porter le brassard de capitaine. CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd formeraient la charnière centrale, tandis qu’Emerson occuperait le couloir gauche. Aguerd enchaînerait ainsi une nouvelle titularisation. Ce remaniement doit permettre à l’équipe marseillaise de retrouver rapidement ses automatismes en défense.

Højbjerg ou Kamissoko, le dernier choix de Genesio

Le doute se situe dans l’entrejeu. Pierre-Emile Højbjerg pourrait retrouver une place de titulaire, lui qui revient de sa blessure contractée lors de la dernière trêve internationale. Le Danois rivalise avec Nouhoum Kamissoko pour épauler Tochukwu Nnadi dans un milieu à deux. Le choix de Bruno Genesio reste encore à confirmer avant le coup d’envoi.

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À l’avant, les tendances se dessinent beaucoup plus nettement. Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão devraient évoluer derrière Amine Gouiri, attendu à la pointe de l’attaque. Ce quatuor offrirait plusieurs solutions dans la création et les transitions rapides. Avec cette équipe, les Phocéens entendent enchaîner avec un nouveau succès en Ligue 1 pour faire le plein de confiance.

Un retour au championnat après le revers européen

La défaite contre le Sturm Graz reste en travers de la gorge des Marseillais avant cette rencontre de dimanche. L’OM a fait tourner son effectif en Europe, il devrait maintenant s’appuyer sur ses joueurs les plus expérimentés pour aborder ce rendez-vous de Ligue 1. La présence attendue de Weah, Aguerd et Højbjerg, si ce dernier est retenu, incarnerait ce retour aux habitudes.

Le principal enjeu de la composition tient donc au choix du partenaire de Nnadi au milieu. Pour le reste, la composition semble stable, avec des postes déjà bien identifiés de la défense à l’attaque. Seule l’annonce officielle dira enfin ce que Bruno Genesio a réellement prévu face au Havre.

Composition probable de l’OM face au HavreOM (4-2-3-1) :

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De Lange – Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Emerson – Tochukwu Nnadi, Pierre-Emile Højbjerg (ou Nouhoum Kamissoko) – Amine Harit, Himad Abdelli, Igor Paixão – Amine Gouiri