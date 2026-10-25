Kvara out : Luis Enrique coupe court aux rumeurs mercato

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Khvicha Kvaratskhelia s’est rompu un ligament croisé contre le FC Barcelone en Ligue des champions, et pourtant Luis Enrique ne réclame pas d’attaquant dès cet hiver. Le coach du Paris Saint-Germain juge son groupe capable d’encaisser plusieurs absences de poids, sans se priver de guetter les bonnes affaires du mercato.

Mercato PSG : Luis Enrique refuse de faire de la blessure de Kvara une urgence

Le PSG a battu le FC Barcelone (4-2), mais le bilan ne se limite pas au score. Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia sont sortis blessés pendant ce match de Ligue des champions. Pour l’ailier géorgien, le verdict est lourd : rupture d’un ligament croisé, donc une longue absence. En conférence de presse, avant le déplacement à Lyon en Ligue 1, Luis Enrique a balayé l’idée d’un achat réflexe pour combler ce vide.

« Aucune blessure ne justifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs. J’ai déjà dit en début de saison qu’on pouvait supporter deux ou trois blessures importantes qui mènent à des absences », a-t-il expliqué. Le message est net : une blessure grave, même seule, ne suffit pas à lancer une opération sur le marché des transferts.

Le mercato reste ouvert, mais sans recrutement de circonstance

Luis Enrique n’exclut pas pour autant une arrivée cet hiver. L’Espagnol sépare le remplacement d’un blessé de l’achat dicté par les besoins sportifs du club. « On reste attentif à chaque possibilité de recruter », a-t-il glissé, en rappelant que le PSG doit d’abord passer en revue les opportunités avant de trancher.

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La direction parisienne garde donc les mains libres, à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal. Un attaquant peut encore débarquer si une belle occasion se présente et si le staff y voit un vrai besoin. Mais aucun renfort censé remplacer Kvaratskhelia n’est annoncé pour l’instant. Luis Enrique préfère la cohérence du groupe à la panique.

Kvaratskhelia, un précédent hivernal qui pèse dans le dossier

Le cas du Géorgien complique l’équation. Arrivé du Napoli lors d’un mercato hivernal pour environ 80 millions d’euros, il est devenu un rouage majeur du projet parisien. Ses apports offensifs ont pesé lourd dans les campagnes européennes du club, d’où une absence très gênante.

Les chiffres parlent : sur la campagne de Ligue des champions concernée, l’ailier a marqué 10 buts et donné 7 passes décisives en 16 rencontres. Un profil précieux, certes, mais rien ne dit que le PSG ira lui chercher un successeur sur le marché. Pour Luis Enrique, il s’agit désormais de gérer les absents, de sonder les solutions internes et de ne recruter que si le sportif l’exige.