PSG : Ligue 1, Luis Enrique met ses joueurs en garde contre l’OL

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En conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a rappelé que l’OL était un adversaire coriace à affronter pour le PSG. L’entraîneur parisien a tenu à rappeler à ses joueurs que le match du lundi soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, n’aura rien d’une simple balade.

Luis Enrique sur PSG – OL : « Ce sera compliqué »

À deux jours du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique s’est présenté devant la presse. En plus des blessures qui vont amoindrir son équipe face aux Gones, l’entraîneur du PSG n’a pas oublié que les hommes de Paulo Fonseca étaient venus s’imposer au Parc des Princes en avril dernier.

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« Dès lundi, on peut être leader. C’est notre objectif, c’est important d’être le plus haut possible. Affronter le Lyon de Paulo Fonseca est une motivation. Ils pratiquent un beau football. On se rappelle qu’ils ont gagné l’an dernier ici. Il s’agit de la même équipe, du même entraîneur. C’est une équipe très courageuse. Ce sera compliqué, mais j’espère que la motivation de jouer contre eux nous aidera. Si on gagne, on sera premiers et c’est notre objectif. C’est important de gagner », a déclaré Luis Enrique.

Si les Lyonnais pouvaient se demander si la motivation serait là en ce jour de Ballon d’Or, ils ont la réponse. Privé de quatre cadres pour affronter l’OL, notamment Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG accueille l’OL dans une position de dauphin avec des Lyonnais en tête de la Ligue 1 à la différence de buts.

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Une position anecdotique certes, mais Luis Enrique, qui n’a pas oublié ce qu’il s’était passé la saison passée, veut remporter cette partie pour prendre la tête du championnat à l’issue de la huitième journée. Après avoir gagné 3-2 à la dernière seconde au Parc OL, le Paris SG s’était incliné face à ses supporters au match retour.

Alors que le choc de lundi soir est consacré à lutte contre le cancer du sein, le technicien espagnol a expliqué la raison pour laquelle il est important de sensibiliser les supporters dans ce type de moments.

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« Je pense que le club et tout le monde autour du club est conscient que c’est très important. Le sport c’est une manière pour montrer la capacité d’aider les personnes qui en ont besoin. Pour nous, c’est très important. Le sport c’est merveilleux, il y a toujours une possibilité d’aider et faire pour les autres », a indiqué Luis Enrique.