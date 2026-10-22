Mercato PSG : Le remplaçant de Kvaratskhelia déjà ciblé

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La blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, oblige le PSG à chercher des solutions pour combler son absence. Le club parisien visait déjà un ailier gauche pour le mercato hivernal. Il pourrait désormais presser le pas avant janvier.

Mercato PSG : Paris avait anticipé le besoin de renfort offensif

Pour Luis Enrique, l’absence de Khvicha Kvaratskhelia ajoute un problème de plus. Selon L’Équipe, le PSG cherchait déjà un joueur pour densifier le couloir gauche en janvier, avant même que la gravité de la blessure de l’international géorgien soit connue. La direction ciblait alors un profil jeune, avec une belle marge de progression.

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Le dossier médical change la donne. Le Géorgien ne reviendra pas avant plusieurs mois, et les rotations offensives s’en trouvent réduites. Mais attention ! Aucun nom de recrue ni aucun accord avec un joueur n’est confirmé à ce stade. Le mercato hivernal peut apporter une réponse, sans promettre pour autant un titulaire prêt à jouer dès son arrivée.

Luis Enrique dispose encore de plusieurs cartes

Avant de recruter, l’entraîneur espagnol peut regarder ce que son effectif lui offre déjà. Mika Godts, dont les débuts parisiens n’ont pas encore tenu leurs promesses, pourrait récupérer du temps de jeu. Désiré Doué est une piste pour le côté gauche. Quant à Ferran Torres, formé à ce poste, il reste une option selon les besoins tactiques.

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Ces solutions permettraient au PSG d’amortir le choc, sans retrouver pour autant le même équilibre offensif. Tout dépendra de la capacité des joueurs disponibles à tenir la largeur, à éliminer leur vis-à-vis et à conclure les actions. Un ailier supplémentaire donnerait une corde de plus à Luis Enrique, à condition que son profil colle aux exigences du système.

Kvaratskhelia face à plusieurs mois de rééducation

Cette blessure de Kvaratskhelia pèse plus lourd qu’un simple sujet de mercato. Après l’annonce de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’attaquant a laissé éclater sa détresse sur Instagram. « Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça », a-t-il confié, preuve qu’une indisponibilité aussi longue ne s’encaisse pas facilement.

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Il a aussi montré sa volonté de tenir bon : « Je suis prêt à passer ces mois à travailler, dans la douleur et les larmes ». Il a remercié les supporters pour leurs messages de soutien et leur a promis de ne pas les décevoir. Ces mots de Kvaratskhelia rappellent que la rééducation exige de la patience avant d’espérer un retour en compétition.

Un mercato hivernal sous le signe de la prudence

Pour le PSG, le cas Kvaratskhelia soulève deux questions distinctes : comment garder une animation offensive efficace pendant son absence, et faut-il investir dès janvier au poste ? La recherche d’un jeune ailier, déjà lancée selon L’Équipe, esquisse une réponse, sans prouver qu’un recrutement va se faire.

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La durée exacte de l’indisponibilité, l’évolution de la rééducation et les opportunités du marché joueront dans la décision finale. D’ici là, Luis Enrique devra faire avec les ressources de son groupe, pendant que la direction passera les profils au crible. Le remplacement de Kvaratskhelia reste donc une hypothèse crédible pour janvier, mais pas une opération bouclée.