Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : La piste Endrick relancée, surprise à Paris

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Le PSG songe à recruter Endrick pour pallier la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia. Barré dans la hiérarchie du Real Madrid, l’attaquant brésilien figure parmi les noms que Paris regarde de près pour le mercato hivernal.

Mercato PSG : Kvaratskhelia absent, Paris réévalue ses options offensives

Avec Khvicha Kvaratskhelia sur le flanc, le PSG fouille désormais le marché des transferts à la recherche d’une solution. D’après le journaliste Ekrem Konur, qui a évoqué cette piste sur X, Paris s’intéresse à Endrick, dont la situation au Real Madrid pourrait justifier un départ temporaire.

Voir le club de la capitale sur la piste du Brésilien n’est cependant pas nouveau, même si au sein du club, on ne fait pas de la signature d’un attaquant une impérative pour cet hiver. Luis Enrique a d’ailleurs tenu à préciser que cette absence de Kvara n’entraînerait pas forcément une arrivée dans l’effectif.

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« Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs », a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Il n’a pourtant écarté aucun recrutement, loin de là : « On reste à l’écoute des opportunités. C’est une possibilité que nous avons. » Position prudente, donc, mais qui n’exclut pas un renfort offensif.

Endrick, un temps de jeu insuffisant à Madrid

À 20 ans, Endrick veut retrouver un rôle plus important dans un effectif madrilène où l’espace pour s’exprimer lui est compté. Un départ en seconde moitié de saison pourrait lui offrir plus de minutes, donc plus de chances de continuer à progresser.

Son entourage n’écarte pas cette idée, même si du côté de Madrid on écarte pour le moment cette option. Le Paris SG ne serait pas le seul sur le coup. La Roma, l’AC Milan, Manchester United et l’Olympique Lyonnais, que le Brésilien avait rejoint en janvier dernier, sont aussi cités parmi les prétendants.

Cette concurrence pourrait compter dans le choix d’Endrick, qui devra sans doute préférer un projet offrant des perspectives sportives concrètes plutôt que le seul éclat d’un futur maillot prestigieux.

Un profil polyvalent, mais aucune garantie à Paris

Sa polyvalence plaide en faveur d’Endrick auprès des recruteurs parisiens. Il peut jouer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit, et offrirait plusieurs options à Luis Enrique. Un prêt pourrait servir à alléger le coût immédiat du dossier.

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Mais selon PSG Inside Actus, le double champion d’Europe est moins intéressé par l’option d’un prêt et privilégierait une opération qui entre clairement dans son projet à long terme. Une inconnue demeure, et elle est de taille : quelle place Endrick aurait-il dans la rotation parisienne ?

Luis Enrique ne peut pas lui promettre le statut de titulaire, et ce flou pourrait peser sur sa décision. Côté PSG, l’idée serait de remplacer un absent de poids sans toucher à l’équilibre offensif. Côté Endrick, il s’agirait avant tout de dénicher un cadre où son temps de jeu augmenterait de façon tangible.