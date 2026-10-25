Accueil - PSG mercato - OM : Un grand retour dans le groupe de Genesio contre Le Havre

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Après la mauvaise performance à Graz en Ligue Europa, l’OM enchaîne ce dimanche contre Le Havre AC pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Bruno Genesio pourra compter sur un grand retour dans son groupe.

OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna, Højbjerg de retour

Après deux victoires consécutives en Ligue 1 face à Troyes (2-0) et Angers (5-2), l’Olympique de Marseille espère enchaîner ce dimanche face à la lanterne rouge, Le Havre. Une équipe dont se méfie énormément l’entraîneur phocéen Bruno Genesio.

Lire aussi : OM : Genesio assume et protège son vestiaire avant Le Havre

« Pour moi, il y a trois types d’équipes dans ce championnat. Celles qui ont surperformé sur le début de saison, celles qui ont les points qu’elles méritent, et celles qui n’ont pas obtenu les points qu’elles méritaient. Le Havre fait partie de cette troisième catégorie.

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Quand vous regardez leurs matchs, il y a beaucoup de bonnes choses dans leur jeu, notamment dans le pressing. Ils n’ont pas été récompensés au niveau des résultats, alors qu’ils se procurent beaucoup d’occasions. Ils ne sont pas à la place où ils devraient être », a analysé le coach de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio a décidé de se passer d’Antoine Valero, mais aussi de Faris Moumbagna, qui ne donne pas satisfaction. Neal Maupay ou Angel Gomes, malgré leur forme décevante, sont bien là. Pierre-Emile Højbjerg figure dans le groupe marseillais. Derek Cornelius et Faris Moumbagna n’apparaissent pas sur la liste communiquée par l’OM.

Le retour de Pierre-Emile Højbjerg offre une option supplémentaire à Genesio au milieu de terrain, où figurent aussi Abdelli, Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia et Nnadi. Sa présence dans le groupe ne préjuge toutefois pas d’une titularisation face au HAC.

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Devant, l’entraîneur a convoqué Keyliane Abdallah, Amine Gouiri, Neal Maupay, Tadjidine Mmadi et Igor Paixão. Trois gardiens sont également présents : De Lange, Van Neck et Vermot. L’OM devra choisir parmi ces joueurs pour tenter de prolonger sa série de deux victoires en Ligue 1.

Le groupe de l’OM face au Havre

Gardiens : De Lange, Van Neck, Vermot.

Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Meïté, Weah.

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi.

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Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Paixão.