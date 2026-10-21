Accueil - PSG mercato - Le PSG 2 fois plus puissant que l’OM dans le cœur des Français

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Le PSG devance nettement l’OM côté attachement populaire, d’après une étude de l’institut Kantar sur la puissance des marques des clubs français. Chez les personnes intéressées par le football, 38 % citent le club parisien parmi leurs clubs de cœur. Marseille n’en rassemble que 17 %.

Le PSG creuse l’écart, l’OM reste son principal rival

Le PSG pèse lourd dans le football français, c’est un fait. L’étude publiée par Sportune, qui reprend les travaux de l’institut Kantar, place le club de la capitale loin devant ses concurrents en matière d’attractivité. Cette avance se lit dans l’attachement déclaré des amateurs, mais aussi dans la facilité du club à surgir spontanément dans les têtes.

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Les chiffres parlent : 38 % des personnes interrogées qui s’intéressent au football désignent le PSG comme club de cœur, contre 17 % pour l’Olympique de Marseille et 11 % pour le RC Lens. Paris récolte donc plus du double des voix marseillaises sur cet indicateur. Kantar note aussi que les gens moins passionnés de football restent sensibles au club parisien. L’OM en dit autant de lui-même, ce qui confirme que ces deux géants rayonnent bien au-delà de leur région.

Une marque évaluée au-delà des résultats sportifs

Pour mesurer cette puissance, Kantar utilise son outil Brandevaluator, qui repose sur trois piliers : la connexion émotionnelle (37 % de l’indice), la présence à l’esprit (34 %), puis la différenciation et la capacité à lancer des tendances (29 %). La méthode juge une marque sportive sur autre chose que ses performances sur la pelouse.

L’étude donne beaucoup de poids à l’histoire, à l’ancrage local et à la passion que les clubs suscitent. Ces éléments totalisent 36 % des dimensions évaluées. Le prestige et l’influence comptent aussi, à hauteur de 33 %. Un club, ce n’est donc pas qu’un palmarès. Sa faculté à rassembler, à marquer les mémoires et à cultiver une identité forte joue directement sur son attrait.

Marseille et Lens conservent des atouts distinctifs

L’écart avec Paris est réel, mais l’OM garde une identité très forte. Son histoire et la ferveur de ses supporters restent ses meilleurs leviers. Le club phocéen touche aussi des gens qui ne sont pas des fans assidus, un atout précieux quand l’attention sportive se disperse entre tant de compétitions.

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Le RC Lens affiche un profil plus atypique. Chez les 65 ans et plus, il se classe deuxième et obtient une connexion émotionnelle supérieure à celle du PSG. Autre donnée : 59 % des amateurs de Ligue 1 jugent le choix des clubs très important pour regarder un match entre deux équipes françaises. L’attachement à une équipe pèse donc lourd dans la consommation du football, bien plus que l’affiche seule.

Une avance de marque qui dépasse le classement

Avec 21 points d’écart entre le PSG et l’OM dans les préférences exprimées, l’étude révèle une vraie différence de puissance de marque. Attention toutefois : cela ne veut pas dire que Paris compte deux fois plus de supporters dans chaque catégorie de population.

Le chiffre porte uniquement sur la part des répondants intéressés par le football qui citent leur club de cœur. Ces données ne permettent pas non plus de chiffrer, à elles seules, les retombées commerciales sur les ventes de maillots, les revenus de sponsoring ou les audiences.

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Elles indiquent en revanche que le PSG jouit d’une visibilité forte et d’un attachement populaire très élevé. Marseille garde une base émotionnelle solide, et Lens prouve qu’un lien affectif intense peut tenir face aux clubs les plus médiatisés.