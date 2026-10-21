Accueil - Mercato OM - OM : Le retour de Højbjerg soulève une vraie question tactique

Sans Pierre-Emile Højbjerg; l’OM s’est imposé à Angers (5-2) et a fait émerger un duo inédit au milieu de terrain : Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko. Le Danois approche de son retour après un souci physique. Bruno Genesio doit donc trancher, et vite.

OM : Nnadi et Kamissoko profitent de l’absence de Højbjerg

À Angers, Bruno Genesio a pu tester une autre configuration au milieu de terrain. Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko ont rouvert la discussion sur la hiérarchie du secteur. Associés en double pivot, les deux jeunes se sont bien trouvés, et l’OM en a tiré du contrôle. Kamissoko a même signé son premier but en Ligue 1, après une prestation déjà remarquée.

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Pierre-Emile Højbjerg était absent à Angers. Un problème physique survenu au cours de la trêve internationale l’a tenu à l’écart. Ses concurrents en ont profité. Au milieu, on demande de récupérer, de mettre de l’intensité et de couvrir la défense, et ce duo a donné à Genesio de quoi réfléchir. Un match ne dit pas tout, pourtant, et rien ne prouve que le Danois a perdu sa place pour de bon. Sa condition physique et les choix du staff décideront.

Bruno Genesio mise sur une concurrence désormais crédible

Dans le Maine-et-Loire, Bruno Genesio a félicité ses deux jeunes milieux, mais n’a rien annoncé pour son onze de départ. « C’est un gros point positif. On a joué avec Kami et Nnadi, deux jeunes joueurs. Ce milieu a été très complémentaire », a-t-il lancé après la rencontre.

Le technicien se dit content, et ça se sent, d’une association qui a tenu son rôle ce jour-là. Ces mots ne remettent pas en cause, du moins pas publiquement, le statut de Pierre-Emile Højbjerg. Genesio cherche surtout à avoir plusieurs options à un poste sensible.

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LHøjbjerg garde son expérience et son profil de milieu défensif. Nnadi et Kamissoko, eux, ont montré qu’ils méritaient plus de responsabilités. Reste à Genesio à entretenir cette dynamique sans abîmer l’équilibre de l’équipe quand son cadre sera de nouveau disponible.

Le retour du Danois face à un choix de construction

Il ne s’agit plus de remplacer un absent. Nnadi et Kamissoko forment un duo qui a convaincu sur un match, avec Himad Abdelli plus haut pour compléter le dispositif offensif. Le staff gagne une option de plus pour répartir les tâches entre récupération, projection et soutien aux attaquants.

Mais un seul match ne fait pas une référence, il faudra confirmer sur plusieurs rencontres. Højbjerg, lui, doit d’abord retrouver tous ses moyens physiques. Personne n’a tranché sur son rang dans la hiérarchie, et rien n’indique que son retour le fera reculer d’office. Mais la prestation des deux jeunes pèse désormais sur le choix.

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Genesio comparera les profils, les complémentarités et les besoins de chaque match avant de composer son milieu. Le retour de l’international danois peut donc déclencher une vraie concurrence à Marseille, sans pour autant lui retirer son statut de cadre.